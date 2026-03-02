12BET再度成为YONEX All England 2026官方合作伙伴

伦敦, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自 2007 年成立以来致力于体育与娱乐领域的全球品牌 12BET ，再次展现对世界级体育赛事的长期承诺，重返担任 YONEX All England Open Badminton Championships 2026 官方合作伙伴。本届赛事将于 3 月 3 日至 8 日在伯明翰 Utilita Arena 举行，总奖金达 145 万美元。本次合作已连续第二年展开，体现了 12BET 对国际顶级竞技赛事持续而稳定的支持。

作为这项运动历史最悠久、最具声望的赛事之一，All England Open 一直是 BWF 世界巡回赛Super 1000 赛程的核心赛事，每年吸引全球顶尖选手参赛。通过继续担任官方合作伙伴，12BET与国际竞技所代表的纪律、韧性与追求卓越精神保持一致，并进一步强化赛事深厚而长久的体育传承。

12BET发言人Rory Anderson表示：「我们非常荣幸能够继续与 YONEX All England 合作。该赛事代表着卓越、传承以及对竞技表现的不懈追求。我们的持续参与正体现了『真诚』这一核心价值的实践，与尊重这项运动的运动员和球迷携手同行。」

通过持续参与国际体育平台，12BET 进一步巩固其作为世界级赛事与全球体育文化支持者的定位。随着 2026 赛事临近，品牌期待见证新一轮顶级竞技篇章，同时继续坚持在体育领域贯彻Sincerity与卓越精神。

关于12BET

12BET 成立于 2007 年，是一家以「真诚」为核心价值、致力于负责任参与的全球体育与娱乐品牌。品牌在 eGaming Review 年度 Power 50 榜单中位列第 17 名，并凭借诚信与长期信任获得国际认可。在「真诚」理念引导下，12BET 持续为全球用户提供安全、可靠且具有价值意义的体验。

对合作机会感兴趣的联盟营销伙伴，欢迎进一步了解 12BET合作伙伴计划 。

