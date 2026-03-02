12BET 再度成為 2026 年 YONEX 全英羽毛球錦標賽的官方合作夥伴

倫敦, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自 2007 年起一直是全球體育與娛樂品牌的 12BET，再次成為 2026 年 YONEX 全英羽毛球公開賽 (All England Open Badminton Championships 2026) 的官方合作夥伴，延續其對世界級體育賽事鼎力支持的承諾。 賽事將於 3 月 3 日至 8 日在伯明翰 Utilita 體育館舉行，總獎金為 1,450,000 美元。 這是雙方連續第二年合作，彰顯 12BET 對國際頂級賽事延續不變的支持。

全英公開賽 (All England Open) 歷史悠久，聲譽昭著，是羽毛球界享負盛名的賽事，亦是世界羽聯世界巡迴賽超級 1000 賽事 (BWF World Tour Super 1000) 的核心賽站，每年都雲集全球排名最頂尖的球手同場競技。 12BET 續任官方合作夥伴，彰顯其與國際體壇所崇尚的嚴明紀律、頑強韌力及追求卓越的精神一脈相承，並進一步鞏固該項賽事的悠久傳統。

是次合作體現 12BET 以真誠為本的核心價值，透過長久地向相關體育社群提供真摯支持，將理念付諸實踐。 重返全英公開賽，是 12BET 超越品牌知名度的長期承諾，彰顯品牌尊重運動員的投入付出，以及成就全球羽毛球運動的傳統。

12BET 發言人 Rory Anderson 表示：「我們很榮幸能與 YONEX 全英公開賽延續合作關係。 此賽事是卓越表現、深厚傳承及追求極致的完美體現。 我們持續參與，正是以行動實踐真誠，與所有深深尊重這項運動的運動員和球迷並肩同行。」

透過一直以來活躍於國際體育舞台，12BET 進一步確立其作為世界級競賽及全球體育文化堅實後盾的地位。 隨著 2026 年賽事將至，品牌期待為頂尖表現開啟全新的篇章，並將繼續堅守對體育運動真誠與卓越的承諾。

關於 12BET

12BET 於 2007 年成立，是全球體育與娛樂品牌，以真誠為核心價值，並堅決奉行負責任的參與互動。 12BET 在《eGaming Review》雜誌的年度 50 強 (Annual Power 50) 排行榜中位列第 17，其卓越誠信及悠久聲譽已獲全球認可。 品牌秉持真誠態度，用心對待每次參與互動，持續為全球受眾帶來安全可靠、具有意義的體驗。

