Pertti Vanhanen on nimitetty eQ:n kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi

2.3.2026, klo 9:00

Pertti Vanhanen, EMBA, on nimitetty eQ:n kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 2.3.2026 työskentelypaikkanaan Lontoo ja Helsinki.

Strategian 2030 mukaisesti eQ hakee vahvaa kasvua laajentamalla liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille ja instituutioasiakkuuksiin erityisesti Private Equity- ja kiinteistösijoittamisessa. Vanhanen on kokenut kiinteistösijoittamisen ammattilainen ja johtaja, jolla on mittava kansainvälinen ura isojen kiinteistösijoittajien palveluksessa. Hän on viimeksi toiminut australialaisen Cromwell Property Groupin toimitusjohtajana vastuualueenaan Eurooppa ja Singapore, ja tätä ennen vuosina 2002-2020 useissa kansainvälisissä ylimmän johdon positioissa brittiläisessä varainhoito- ja sijoitusyhtiö Aberdeenissä.

eQ:n kansainvälistä myyntiä vahvistettiin jo kesällä 2025, kun muun muassa Goldman Sachsilla Lontoossa työskennellyt Kasperi Putkonen nimitettiin kansainvälisestä myynnistä vastaavaksi johtajaksi ja Sara Hedberg Chance aloitti eQ:n yhteistyökumppanina. Chance on ennen itsenäisen neuvonantajan uraansa työskennellyt muun muassa Altamar Capital Partnersin toimitusjohtajana.

”Toivotan Pertin lämpimästi tervetulleeksi eQ:lle. Pertin vahvat näytöt arvonluonnista kansainvälisillä kiinteistömarkkinoilla sekä hänen vankka osaamisensa ja kansainvälinen kokemuksensa tuovat erinomaisen lisän yrittäjähenkiseen ja sitoutuneeseen joukkoomme. Uskon, että Pertti, Kasperi ja Sara yhdessä koko tiimin kanssa saavat kansainvälisen liiketoimintamme vahvalle kasvu-uralle,” toteaa eQ Oyj:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

”On kunnia päästä osaksi eQ:n osaavaa tiimiä ja tarinaa sekä antaa osaamiseni sijoittaja-asiakkaidemme ja suomalaisen kasvuyrityksen käyttöön. eQ:n tiimi on tehnyt mahtavaa työtä kiinteistö- ja PE-sektoreilla ja panostus kansainvälistymiseen on luonteva, seuraava strateginen askel. Uskon, että nykyiset tuotteemme ovat kiinnostavia myös kansainvälisille sijoittajille. Samanaikaisesti tutkimme myös muita mahdollisuuksia kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseksi”, sanoo Pertti Vanhanen.

Vanhasen CV ja kuva ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, puh. 050 1282

Taina Kyllönen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh. 040 582 2175

Pertti Vanhanen, johtaja, kansainvälinen liiketoiminta, puh. + 44 792059394

