„Artea“ banke – naujas technologijų vadovas

Nuo 2026 kovo 2 d. „Artea“ banko Paslaugų vystymo tarnybos vadovu ir technologijų vadovu (CTO, angl. Chief Technology Officer) tapo Oleg Marofejev – daugiau nei 20 metų bankininkystės skaitmenizacijos, produktų vystymo ir strateginių transformacijų patirties sukaupęs ekspertas.
Prie vadovų komandos O. Marofejev prisijungė įgyvendinant vieną svarbiausių strateginių transformacijų – „Artea“ bankui keičiant pagrindinę technologinę platformą bei didelį dėmesį skiriant klientų fizinės ir skaitmeninės patirties („Phygital“) integracijai.
„Iš esmės keičiame ir stipriname savo technologinį pagrindą, kuriame fizinis ir skaitmeninis klientų aptarnavimas veiktų kaip viena vientisa patirtis. Olego patirtis įgyvendinant sudėtingas skaitmeninės bankininkystės transformacijas ir tobulinant produktus bus itin svarbi įgyvendinant mūsų strateginius tikslus“, – sako „Artea“ banko vadovas Vytautas Sinius.
„Dabartinį banko etapą palyginčiau su kompanijos „Apple“ 1997 m. etapu – tai laikas, kai stiprus ir žinomas prekių ženklas sugrįžta prie savo šaknų, bet kartu atveria duris visiškai technologinei revoliucijai. Manau, kad tai idealus momentas transformacijai, o mane motyvuoja galimybė būti to dalimi. Esu tikras, kad mano patirtis padės užtikrinti, jog šis technologinis šuolis būtų sklandus ir kurtų didžiausią vertę mūsų klientams“, – teigia O. Marofejev.
Prieš prisijungdamas prie „Artea“ banko, O. Marofejev daugiau nei du dešimtmečius dirbo „Swedbank“, kur vadovavo skaitmeninės bankininkystės, integracijų ir atvirosios bankininkystės iniciatyvoms Baltijos šalyse ir Švedijoje. Jis buvo atsakingas už strateginius skaitmenizacijos projektus, modernių integracijų architektūros kūrimą, skaitmeninių kanalų plėtrą ir naujų technologinių sprendimų diegimą, kurie reikšmingai prisidėjo prie banko skaitmeninės transformacijos.
Papildoma informacija:
Oksana Mustepanenko
Personalo departamento direktorė
oksana.mustepanenko@artea.lt , +370 610 44447