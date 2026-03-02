STMicroelectronics organisera des conférences investisseurs sur l’IA dans le Cloud et sur les capteurs intelligents au service de l’IA physique

Genève, le 2 mars 2026 - STMicroelectronics N.V. (“ST”) (NYSE : STM) organisera deux webcasts pour les investisseurs et les analystes en mars 2026.

« ST for Cloud AI » animé par Rémi El-Ouazzane, Président du Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et produits RF (MDRF Group) de ST. La conférence téléphonique & le webcast se tiendra le 9 mars 2026 à 15h30 (heure de Paris).





« ST Intelligent Sensing Enabling the Physical AI », animé par Marco Cassis, Président du Groupe Produits Analogiques, Produits Discrets et de Puissance, MEMS et Capteurs (APMS Group) de ST. La conférence téléphonique & le webcast se tiendra le 16 mars 2026 à 15h30 (heure de Paris).





Les présentations seront suivies d’une séance de questions-réponses. Un webcast en direct (en mode écoute uniquement) de la conférence sera accessible sur le site web de ST à l’adresse https://investors.st.com, et restera disponible en replay.

