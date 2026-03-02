Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 9 2026
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|157.902
|956,36
|151.011.164
|23. februar 2026
|12.671
|962,34
|12.193.832
|24. februar 2026
|12.731
|945,80
|12.040.919
|25. februar 2026
|12.344
|953,33
|11.767.901
|26. februar 2026
|12.850
|950,01
|12.207.622
|27. februar 2026
|12.856
|952,90
|12.250.477
|Total under programmet
|221.354
|955,36
|211.471.914
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.530.882 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,74% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.
