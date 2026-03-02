Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 9 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 157.902 956,36 151.011.164 23. februar 2026 12.671 962,34 12.193.832 24. februar 2026 12.731 945,80 12.040.919 25. februar 2026 12.344 953,33 11.767.901 26. februar 2026 12.850 950,01 12.207.622 27. februar 2026 12.856 952,90 12.250.477 Total under programmet 221.354 955,36 211.471.914

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.530.882 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,74% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

Vedhæftet fil