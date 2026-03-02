Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|39.246
|208,49
|8.182.360
|23. februar 2026
|400
|232,00
|92.800
|24. februar 2026
|390
|232,00
|90.480
|25. februar 2026
|0
|0,00
|0
|26. februar 2026
|0
|0,00
|0
|27. februar 2026
|200
|232,00
|46.400
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|40.236
|209,07
|8.412.040
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 92.699 stk., svarende til 3,49% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|400
|FED.CO
|232
|20260223 10:57:09.231431
|XCSE
|120
|FED.CO
|232
|20260224 09:02:58.630060
|XCSE
|94
|FED.CO
|232
|20260224 09:02:58.630060
|XCSE
|56
|FED.CO
|232
|20260224 11:38:36.631945
|XCSE
|4
|FED.CO
|232
|20260224 11:53:19.923499
|XCSE
|116
|FED.CO
|232
|20260224 13:05:21.866887
|XCSE
|200
|FED.CO
|232
|20260227 16:43:31.119672
|XCSE
Vedhæftet fil