Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse39.246208,498.182.360
23. februar 2026400232,0092.800
24. februar 2026390232,0090.480
25. februar 202600,000
26. februar 202600,000
27. februar 2026200232,0046.400
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner40.236209,078.412.040

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 92.699 stk., svarende til 3,49% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

StkKodePrisTidspunktBørs
400FED.CO23220260223 10:57:09.231431XCSE
120FED.CO23220260224 09:02:58.630060XCSE
94FED.CO23220260224 09:02:58.630060XCSE
56FED.CO23220260224 11:38:36.631945XCSE
4FED.CO23220260224 11:53:19.923499XCSE
116FED.CO23220260224 13:05:21.866887XCSE
200FED.CO23220260227 16:43:31.119672XCSE


Meddelelse nr 10 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)
