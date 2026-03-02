Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 39.246 208,49 8.182.360 23. februar 2026 400 232,00 92.800 24. februar 2026 390 232,00 90.480 25. februar 2026 0 0,00 0 26. februar 2026 0 0,00 0 27. februar 2026 200 232,00 46.400 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 40.236 209,07 8.412.040

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 92.699 stk., svarende til 3,49% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 400 FED.CO 232 20260223 10:57:09.231431 XCSE 120 FED.CO 232 20260224 09:02:58.630060 XCSE 94 FED.CO 232 20260224 09:02:58.630060 XCSE 56 FED.CO 232 20260224 11:38:36.631945 XCSE 4 FED.CO 232 20260224 11:53:19.923499 XCSE 116 FED.CO 232 20260224 13:05:21.866887 XCSE 200 FED.CO 232 20260227 16:43:31.119672 XCSE





