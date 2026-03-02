Investeringsforeningen StockRate Invest - Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen StockRate Invest offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret som følge af overflytning af afdeling StockRate Obligationer fra Kapitalforeningen StockRate til Investeringsforeningen StockRate Invest. Det bemærkes dog, at den pågældende afdeling ikke er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Prospektet er endvidere opdateret med nøgletal for 2025 og generelle præciseringer.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside stockrateinvest.dk.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

