Festi hf.: Endurkaup vika 9

 | Source: Festi hf. Festi hf.

Í 9. viku 2026 keypti Festi alls 185.000 eigin hluti fyrir 63.790.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 923.2.202611:04                 35.000343,00       12.005.000
Vika 924.2.202613:10                 35.000345,00       12.075.000
Vika 925.2.202614:19                 35.000347,00       12.145.000
Vika 926.2.202613:39                 35.000344,00       12.040.000
Vika 927.2.202612:54                 45.000345,00       15.525.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 4.765.000 hluti eða 1,52% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.203.774 eigin hluti fyrir 738.873.920 kr. og á í dag 4.950.000 hluti sem samsvarar 1,58% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


GlobeNewswire

Recommended Reading