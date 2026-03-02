Festi hf.: Endurkaup vika 9

Í 9. viku 2026 keypti Festi alls 185.000 eigin hluti fyrir 63.790.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 9
|23.2.2026
|11:04
|35.000
|343,00
|12.005.000
|Vika 9
|24.2.2026
|13:10
|35.000
|345,00
|12.075.000
|Vika 9
|25.2.2026
|14:19
|35.000
|347,00
|12.145.000
|Vika 9
|26.2.2026
|13:39
|35.000
|344,00
|12.040.000
|Vika 9
|27.2.2026
|12:54
|45.000
|345,00
|15.525.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 4.765.000 hluti eða 1,52% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.203.774 eigin hluti fyrir 738.873.920 kr. og á í dag 4.950.000 hluti sem samsvarar 1,58% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).