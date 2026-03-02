Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

2. marts 2026
Selskabsmeddelelse nr. 13/2026
Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 23. februar 2026 – 27. februar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 9 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|44.860.521
|17,11
|767.426.425
|23. februar 2026
|200.000
|16,83
|3.366.000
|24. februar 2026
|230.000
|16,18
|3.721.400
|25. februar 2026
|250.000
|16,20
|4.050.000
|26. februar 2026
|250.000
|16,15
|4.037.500
|27. februar 2026
|240.358
|16,34
|3.927.450
|I alt uge 9
|1.170.358
|16,32
|19.102.350
|I alt akkumuleret
|46.030.879
|17,09
|786.528.775
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 48.871.328 stk. egne aktier svarende til 3,36 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
