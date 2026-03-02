eQ Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2025 sekä toimielinten palkitsemispolitiikka on julkaistu

eQ Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus
2.3.2026, klo 11:00
eQ Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin, on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.eQ.fi.
Toimielinten palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen yhteydessä myös erillisinä liitteinä. eQ on lisäksi julkaissut tämän tiedotteen liitteenä varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2026 käsiteltävän päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.
eQ julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin koskien ESEF-tilinpäätöstä.
Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona.
Helsinki 2.3.2026
eQ Oyj
Lisätietoja:
Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847
Taina Kyllönen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh. 040 582 2175
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi
eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.
Liitteet
- eQ_Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2025
- eQ Oyj - Toimielinten palkitsemispolitiikka 2026
- eQ_Toimielinten_palkitsemisraportti_2025
- eQ_Vuosikertomus_2025
- 743700R4FA6AVH5J3D68-2025-12-31-1-fi