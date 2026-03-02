Selskabsmeddelelse nr. 10 2026 Danske Bank

2. marts 2026









Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 9

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 9 foretaget følgende transaktioner :

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse 25,000 337.9520 8,448,800.00 23. februar 2026 5,000 342.7627 1,713,813.50 24. februar 2026 5,000 333.4798 1,667,399.00 25. februar 2026 5,000 335.1938 1,675,969.00 26. februar 2026 5,000 333.0752 1,665,376.00 27. februar 2026 5,000 331.3207 1,656,603.50 I alt akkumuleret i uge 9 25,000 335.1664 8,379,161.00 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 75,000 337.4658 25,309,937.50

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.009% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 23. februar 2026 3,037 342.6643 1,040,671.48 24. februar 2026 3,633 333.6606 1,212,188.96 25. februar 2026 3,740 335.0955 1,253,257.17 26. februar 2026 3,375 333.0908 1,124,181.45 27. februar 2026 2,483 331.7935 823,843.26 I alt akkumuleret i uge 9 16,268 335.2682 5,454,142.32 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 45,887 337.9014 15,505,281.51





CBOE Europe Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 23. februar 2026 1,963 342.9149 673,141.95 24. februar 2026 1,367 332.9994 455,210.18 25. februar 2026 1,260 335.4854 422,711.60 26. februar 2026 1,625 333.0428 541,194.55 27. februar 2026 2,517 330.8542 832,760.02 I alt akkumuleret i uge 9 8,732 334.9769 2,925,018.30 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 29,113 336.7793 9,804,657.02

