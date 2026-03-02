|Selskabsmeddelelse nr. 10 2026
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 9
Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 9 foretaget følgende transaktioner :
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|25,000
|337.9520
|8,448,800.00
|23. februar 2026
|5,000
|342.7627
|1,713,813.50
|24. februar 2026
|5,000
|333.4798
|1,667,399.00
|25. februar 2026
|5,000
|335.1938
|1,675,969.00
|26. februar 2026
|5,000
|333.0752
|1,665,376.00
|27. februar 2026
|5,000
|331.3207
|1,656,603.50
|I alt akkumuleret i uge 9
|25,000
|335.1664
|8,379,161.00
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|75,000
|337.4658
|25,309,937.50
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.009% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70
|Nasdaq Copenhagen
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|23. februar 2026
|3,037
|342.6643
|1,040,671.48
|24. februar 2026
|3,633
|333.6606
|1,212,188.96
|25. februar 2026
|3,740
|335.0955
|1,253,257.17
|26. februar 2026
|3,375
|333.0908
|1,124,181.45
|27. februar 2026
|2,483
|331.7935
|823,843.26
|I alt akkumuleret i uge 9
|16,268
|335.2682
|5,454,142.32
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|45,887
|337.9014
|15,505,281.51
|CBOE Europe
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|23. februar 2026
|1,963
|342.9149
|673,141.95
|24. februar 2026
|1,367
|332.9994
|455,210.18
|25. februar 2026
|1,260
|335.4854
|422,711.60
|26. februar 2026
|1,625
|333.0428
|541,194.55
|27. februar 2026
|2,517
|330.8542
|832,760.02
|I alt akkumuleret i uge 9
|8,732
|334.9769
|2,925,018.30
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|29,113
|336.7793
|9,804,657.02
