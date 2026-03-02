Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 9

Selskabsmeddelelse nr. 10 2026Danske Bank
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Tlf. 45 33 44 00 00



2. marts 2026



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 9

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 9 foretaget følgende transaktioner :

 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse25,000337.95208,448,800.00
23. februar 20265,000342.76271,713,813.50
24. februar 20265,000333.47981,667,399.00
25. februar 20265,000335.19381,675,969.00
26. februar 20265,000333.07521,665,376.00
27. februar 20265,000331.32071,656,603.50
I alt akkumuleret i uge 925,000335.16648,379,161.00
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 75,000337.465825,309,937.50

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.009% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
23. februar 20263,037342.66431,040,671.48
24. februar 20263,633333.66061,212,188.96
25. februar 20263,740335.09551,253,257.17
26. februar 20263,375333.09081,124,181.45
27. februar 20262,483331.7935823,843.26
I alt akkumuleret i uge 916,268335.26825,454,142.32
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet45,887337.901415,505,281.51


CBOE Europe Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
23. februar 20261,963342.9149673,141.95
24. februar 20261,367332.9994455,210.18
25. februar 20261,260335.4854422,711.60
26. februar 20261,625333.0428541,194.55
27. februar 20262,517330.8542832,760.02
I alt akkumuleret i uge 98,732334.97692,925,018.30
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet29,113336.77939,804,657.02

 

