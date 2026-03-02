REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 9

Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti nýja endurkaupaáætlun félagsins þann 16. febrúar 2026 sbr. tilkynningu í Kauphöll þann dag. Var henni hrint í framkvæmd þann 17. febrúar 2026. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Í 9. viku 2026 keypti Reitir fasteignafélag hf. 533.000 eigin hluti að kaupverði 69.290.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Gengi
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|24/2/26
|13:14
|8.924
|130,00
|1.160.120
|12.489.389
|24/2/26
|13:14
|13.465
|130,00
|1.750.450
|12.489.389
|24/2/26
|14:31
|120.000
|130,00
|15.600.000
|12.609.389
|25/2/26
|12:13
|30.000
|130,00
|3.900.000
|12.639.389
|25/2/26
|15:21
|100.000
|130,00
|13.000.000
|12.739.389
|26/2/26
|14:54
|150.000
|130,00
|19.500.000
|12.889.389
|27/2/26
|14:25
|110.611
|130,00
|14.379.430
|13.000.000
|Samtals
|533.000
|69.290.000
|13.000.000
Reitir hafa nú keypt samtals 1.023.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 33,8% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 132.930.000 kr. sem samsvarar 33,2% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir.
Samkvæmt núgildandi endurkaupaáætlun verða að hámarki keyptir 3.023.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 400 milljónir króna.
Frá lokum fjórða ársfjórðungs, síðasta birta uppgjöri félagsins, hefur félagið keypt 1.023.000 eigin hluti fyrir 132.930.000 kr.
Reitir eiga nú samtals 13.000.000 eigin hluti, eða um 1,87% af heildarhlutafé félagsins. Útistandandi hlutir í félaginu eru því 684.000.000.
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is.