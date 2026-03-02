Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).     
                                   
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 23 februar til fredag 27 februar foretaget følgende transanktioner:                                          

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 3.339 50.936.700
 23 februar 202631815.461,85534.916.870
 24 februar 202631815.396,03774.895.940
 25 februar 202631815.243,14474.847.320
 26 februar 202631815.183,74214.828.430
 27 februar 202631815.373,49064.888.770
Total 23.-27. februar 20261.590 24.377.330
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 4.929 75.314.030
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		4.929 75.314.030
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)13.356 204.435.672
 23 februar 20261.11515.576,426017.367.715
 24 februar 20261.11515.555,300417.344.160
 25 februar 20261.11515.418,807217.191.970
 26 februar 20261.11515.335,161417.098.705
 27 februar 20261.11515.560,982117.350.495
Total 23.-27. februar 20265.575 86.353.045
Køb fra Familiefonden*78515.489,335412.159.128
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)19.716 302.947.845
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		19.716 302.947.845

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 175.309. A-aktier og 1.091.614 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,00% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 2. marts 2026

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


