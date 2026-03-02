SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 23 februar til fredag 27 februar foretaget følgende transanktioner:
|Antal
A aktier
|Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
|Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
|I alt, seneste meddelelse
|3.339
|50.936.700
|23 februar 2026
|318
|15.461,8553
|4.916.870
|24 februar 2026
|318
|15.396,0377
|4.895.940
|25 februar 2026
|318
|15.243,1447
|4.847.320
|26 februar 2026
|318
|15.183,7421
|4.828.430
|27 februar 2026
|318
|15.373,4906
|4.888.770
|Total 23.-27. februar 2026
|1.590
|24.377.330
|Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet
|4.929
|75.314.030
|Total under aktietilbagekøbs-
programmet
|4.929
|75.314.030
|Antal
B aktier
|Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
|Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
|I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)
|13.356
|204.435.672
|23 februar 2026
|1.115
|15.576,4260
|17.367.715
|24 februar 2026
|1.115
|15.555,3004
|17.344.160
|25 februar 2026
|1.115
|15.418,8072
|17.191.970
|26 februar 2026
|1.115
|15.335,1614
|17.098.705
|27 februar 2026
|1.115
|15.560,9821
|17.350.495
|Total 23.-27. februar 2026
|5.575
|86.353.045
|Køb fra Familiefonden*
|785
|15.489,3354
|12.159.128
|Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)
|19.716
|302.947.845
|Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)
|19.716
|302.947.845
*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.
Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 175.309. A-aktier og 1.091.614 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,00% af aktiekapitalen.
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.
København, 2. marts 2026
Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521
