Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 23 februar til fredag 27 februar foretaget følgende transanktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 3.339 50.936.700 23 februar 2026 318 15.461,8553 4.916.870 24 februar 2026 318 15.396,0377 4.895.940 25 februar 2026 318 15.243,1447 4.847.320 26 februar 2026 318 15.183,7421 4.828.430 27 februar 2026 318 15.373,4906 4.888.770 Total 23.-27. februar 2026 1.590 24.377.330 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 4.929 75.314.030 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 4.929 75.314.030 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 13.356 204.435.672 23 februar 2026 1.115 15.576,4260 17.367.715 24 februar 2026 1.115 15.555,3004 17.344.160 25 februar 2026 1.115 15.418,8072 17.191.970 26 februar 2026 1.115 15.335,1614 17.098.705 27 februar 2026 1.115 15.560,9821 17.350.495 Total 23.-27. februar 2026 5.575 86.353.045 Køb fra Familiefonden* 785 15.489,3354 12.159.128 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 19.716 302.947.845 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 19.716 302.947.845

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 175.309. A-aktier og 1.091.614 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,00% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 2. marts 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





