Volatus Aerospace lance SKYDRA™, une plateforme anti-drones

MONTRÉAL, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT | OTCQX : TAKOF | FSE : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise canadienne de l'aérospatiale et de la défense offrant des systèmes intégrés sans équipage et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de SKYDRA™, la première plateforme Software-as-a-Service (SaaS) de la société conçue pour soutenir la planification opérationnelle et la simulation des systèmes d'aéronefs sans pilote (CUAS).

SKYDRA™ introduit une capacité numérique au sein du portefeuille de défense Volatus conçue pour soutenir la planification structurée, la simulation et les exercices de préparation pour les opérations de lutte contre les drones. La plateforme est soutenue par une propriété intellectuelle en instance de brevet et représente une expansion des initiatives de logiciels et de revenus récurrents de la société.

Les développements mondiaux récents ont démontré l'utilisation croissante de systèmes aériens sans pilote en conflit asymétrique et contre les infrastructures critiques, renforçant le besoin de planification avancée, de formation et d'outils d'aide à la décision. SKYDRA™ est conçu pour offrir aux organisations un environnement virtuel sécurisé afin de mener une planification structurée, des simulations et des exercices sur table avant le déploiement opérationnel.

Industry Reports estime que le marché mondial anti-UAS pourrait dépasser 20 milliards de dollars d'ici 2030, stimulé par la demande croissante pour la sécurité de l'espace aérien, la modernisation de la défense et la protection des infrastructures critiques.

La plateforme est destinée à être utilisée par les forces armées, les agences de sécurité publique et les exploitants d'infrastructures sensibles, y compris les aéroports, les ports, les installations énergétiques et d'autres sites stratégiques.

Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace, a déclaré : « Le paysage mondial des menaces impliquant les systèmes sans pilote continue d'évoluer. SKYDRA™ représente une étape importante pour Volatus en tant que première plateforme SaaS et établit une source récurrente de revenus logiciels dans notre stratégie de défense. En permettant des exercices virtuels de planification et de préparation, nous élargissons notre capacité à soutenir les clients au-delà du matériel pour accéder à la capacité opérationnelle numérique. »

SKYDRA™ sera offert dans le cadre de structures de licences par abonnement, incluant des déploiements d'entreprise et des programmes d'évaluation. L'entreprise s'attend à ce que la plateforme complète ses capacités plus larges en matière de CUAS et d'aérospatiale.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne d'aérospatiale et de défense mondiale offrant des systèmes aériens habités et non habités, la fabrication, des capacités avancées d'autonomie et des services opérationnels critiques. La Compagnie fournit du renseignement aérien, des inspections, de la logistique, de la surveillance, de la formation et des solutions aériennes autonomes soutenant les infrastructures, l'énergie, la sécurité publique, les soins de santé et les opérations gouvernementales.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

