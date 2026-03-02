Azimut annonce les résultats de l'AGA et présente une mise à jour sur les forages en cours

LONGUEUIL, Québec, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV:AZM) (OTCQX:AZMTF) a le plaisir d'annoncer les résultats du vote de son assemblée générale annuelle (« l’AGA ») des actionnaires tenue le 26 février 2026.

Au total, 68 381 133 actions ont été votées par procuration ou en personne à l'AGA, soit 67,95% des actions émises et en circulation de la Société. Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions présentées à l'AGA comme suit :

Votes en faveur % en faveur Abstention % abstention Total des votes Élection des administrateurs



Glenn J. Mullan 65 734 202 99,53% 312 804 0,47% 66 047 006 Jean-Marc Lulin 65 895 186 99,77% 151 820 0,23% 66 047 006 Jean-Charles Potvin 65 833 686 99,68% 213 320 0,32% 66 047 006 Jacques Simoneau 65 862 686 99,72% 184 320 0,28% 66 047 006 Michel Brunet 65 881 186 99,75% 165 820 0,25% 66 047 006 Christiane Bergevin 65 901 467 99,78% 145 539 0,22% 66 047 006 Vanessa Laplante 65 944 467 99,84% 102 539 0,16% 66 047 006 Nomination des auditeurs 67 498 565 99,85% 99 100 0,15% 67 597 665



Chacune des propositions approuvées à l'AGA est décrite en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 12 janvier 2026, et disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Après l'AGA, le conseil des administrateurs a renouvelé le mandat des dirigeants suivants de la Société: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction ; Moniroth Lim, chef des finances et secrétaire corporative ; Jonathan Rosset, vice-président du développement corporatif ; Rock Lefrançois, vice-président exploration.

MISE A JOUR STRATÉGIQUE

Lors de l’AGA, le président et chef de la direction, Jean-Marc Lulin, a présenté la stratégie d’Azimut et ses principales priorités pour 2026. Appuyée par des conditions de marché favorables, un fort soutien des actionnaires et une équipe d’exploration performante, la Société a lancé une importante campagne d’exploration avec, comme priorité, des programmes autofinancés sur ses projets phares Wabamisk et Elmer, détenus à 100%. En incluant les travaux sur Kukamas, Azimut prévoit réaliser cette année au moins 20 000 m de forage, démontrant l’engagement de la Société à faire progresser ses projets avancés avec des forages et créer une valeur significative pour les actionnaires.

EXPLORATION & PORTEFEUILLE DE PROJETS

Wabamisk

Les travaux sur Wabamisk se poursuivent à un rythme soutenu. La récente phase de forage vient d’être complétée sur la Zone Fortin (antimoine-or), pour un total de 5 105 m (27 forages). Les plus récentes données obtenues sont très encourageantes, notamment avec le dernier trou foré (WS26-113), qui est aussi le plus profond. L’unité albitique minéralisée y a été recoupée à une profondeur verticale d’environ 515 m (de 537,4 à 557,5 m le long du trou), près de 200 m sous les forages précédents, et elle demeure largement ouverte dans toutes les directions. De plus, pour la première fois à Fortin, des grains d’or natif ont été observés à une profondeur de 521 m dans ce trou. Cela pourrait suggérer que Fortin présente une zonation verticale antimoine-or, observée dans plusieurs gisements dans le monde, où des teneurs en or plus élevées peuvent se retrouver plus en profondeur. La possibilité de trouver une telle zonation verticale à Fortin demeure l’une des principales priorités d’exploration de la Société à Wabamisk (voir le communiqué du 21 janvier 2026i). Tous les résultats d’analyses de cette phase de forage sont en attente.

Les forages sont en cours sur la Zone Rosa (or), avec 736 m en 4 forages complétés jusqu’à présent en 2026, et pour un minimum planifié de 2 000 m. Le programme de forage initial (3 633 m, 26 trous), réalisé à la fin de l’an dernier, a confirmé une découverte aurifère d’échelle kilométrique, ouverte dans toutes les directions (voir le communiqué du 9 février 2026ii). Enfin, les résultats du programme de forage initial réalisé sur le champ de pegmatites Lithos (lithium) à la fin de 2025 sont attendus sous peu.

Elmer

Les travaux sur Elmer débutent cette semaine avec le lancement d’un programme de forage de 10 000 m visant à accroître les ressources existantes. Le projet demeure largement sous-exploré. Cette phase de travaux permettra de faire progresser Elmer vers une prochaine étape d’évaluation, avec une mise à jour des ressources et, le cas échéant, une EEP (évaluation économique préliminaire) (voir le communiqué du 22 janvier 2026iii).

Gestion du portefeuille de projets

Azimut poursuit l’optimisation de son portefeuille de projets tout en effectuant d’importants programmes de terrain. La Société entend réaliser des ententes d’option ciblées et certaines cessions, en concentrant ses activités sur un nombre plus restreint de projets à fort impact. Cette approche disciplinée vise à accroître l’efficacité d’Azimut et à maximiser la valeur de ses actifs les plus avancés au bénéfice des actionnaires.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut est au stade d’exploration avancée sur plusieurs propriétés à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): phase de forage juste complétée; Zone Rosa (or) : second programme de forage en cours.

(100% Azimut): (antimoine-or): phase de forage juste complétée; (or) : second programme de forage en cours. Wabamisk Est (100% Azimut): Lithos Nord & Sud (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage.

(100% Azimut): (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées iv ); programme de 10 000 m de forage en préparation.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); programme de 10 000 m de forage en préparation. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : programme 2026 en préparation.





Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

i Azimut continue l’évaluation de la Zone Fortin (Antimoine-Or) Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec

ii Azimut confirme une découverte aurifère significative sur Rosa, Propriété Wabamisk, région de la Baie-James, Québec

iii Azimut to Conduct 10,000-metre Drill Program to Expand the Patwon Gold Deposit on the Elmer Property, James Bay region, Québec

iv “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.