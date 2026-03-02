Aspo Oyj Sijoittajauutinen 2.3.2026 klo 14.00

Aspo: Leipurin myynti Lantmännenille päätökseen

Aspo on toteuttanut Leipurin myynnin Lantmännenille 63 miljoonan yritysarvolla. Yrityskauppa on saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät ja on toteutunut tänään, 2.3.2026.

"Kiitän koko Leipurin henkilöstöä heidän sitoutumisestaan ja yhteistyöstään vuosien varrella. Toivotamme heille kaikkea hyvää seuraavaan vaiheeseen osana Lantmännenia. Leipurin on toteuttanut upean transformaation viime vuosien aikana. Yritysmyynti luo Aspolle hyvän perustan jatkaa Telkon kasvua yritysostojen kautta”, sanoo Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Kaupan toteutumishetkellä maksettu käteisvastike oli 62 miljoonaa euroa. Aspo kirjaa kaupasta kertaluonteisen myyntivoiton, 15 miljoonaa euroa, vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsauksessaan. Kauppa toteutettiin osakekauppana, kattaen kaikki Leipurin-segmentin yritykset.

Aspo on raportoinut Leipurinin lopetettuna toimintona vuoden 2025 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Myynnillä ei ole vaikutusta Aspon vuoden 2026 ohjeistukseen. Leipurin työntekijät siirtyvät Lantmännenin palvelukseen.

Lisätietoa 15.8.2025 julkistetussa pörssitiedotteessa

Lisätietoja: Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko ja Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.