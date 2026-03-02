Sirios Resources Inc. annonce un placement privé d'unités accréditives et d'unités de 20 millions de dollars en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sirios Resources Inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) (la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec Financière Banque Nationale Inc., à titre de co-teneur de livres et co-agent principal avec MCDP Securities Ltd. (collectivement, les « Agents »), relativement à un placement privé offert selon le principe de « meilleurs efforts » en vertu de la Dispense LIFE (telle que définie aux présentes) de : (i) jusqu'à 40 740 740 unités accréditives de la Société (chacune, une « Unité accréditive ») au prix de 0,27 $ par Unité accréditive, pour un produit brut jusqu'à environ 11 000 000 $ (l’« Offre accréditive »), et de (ii) jusqu'à 45 000 000 unités de la Société (chacune, une « Unité ordinaire » et, avec les Unités accréditives, les « Unités ») au prix de 0,20 $ par Unité ordinaire, pour un produit brut jusqu'à 9 000 000 $ (collectivement avec l'Offre accréditive, l’« Offre »).

Les Agents se sont également vu accorder une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie jusqu’à 48 heures avant la Date de clôture (telle que définie ci-après), leur permettant de vendre jusqu’à 25 000 000 Unités ordinaires additionnelles, selon les mêmes modalités, pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 5 000 000 $. L'Offre sera réalisée conformément aux modalités d'une convention de placement à être conclue entre la Société et les Agents.

Chaque Unité accréditive sera composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action accréditive ») et d'une demie de bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription d'actions ordinaires entier, un « Bon de souscription accréditif »). Les Actions accréditives et les Bons de souscription accréditifs comprenant les Unités accréditives seront chacun admissibles à titre d'« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »).

Chaque Unité ordinaire sera composée d'une action ordinaire de la Société et d'une demie de bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (avec les Bons de souscription accréditifs, les « Bons de souscription »).

Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société sans statut d'action accréditive (chacune, une « Action de souscription ») au prix de 0,30 $ par Action de souscription à tout moment au plus tard à la date correspondant à 12 mois suivant la Date de clôture.

À compter de la date correspondant à deux mois suivant la Date de clôture, si le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (ou à toute autre bourse canadienne à laquelle les actions ordinaires de la Société sont alors inscrites) dépasse 0,30 $ pendant 20 journées boursières consécutives, la Société pourra, dans les cinq jours ouvrables suivant la survenance d’un tel événement, transmettre un avis (y compris au moyen d’un communiqué de presse) aux porteurs de Bons de souscription afin d’accélérer la date d’expiration des Bons de souscription à la date correspondant à 30 jours suivant la date de cet avis.

Les Unités seront émises en vertu de la « dispense pour financement d'un émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 – Dispenses de prospectus, telle que modifiée par la Décision coordonnée 45-935 – Dispenses de certaines conditions de la dispense pour financement d'un émetteur coté (la « Dispense LIFE ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les valeurs mobilières émises en connexion avec l'Offre devraient être librement négociables immédiatement en vertu de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières si elles sont vendues à des acheteurs résidant au Canada. Les Unités pourront également être offertes aux États-Unis ou à des « personnes des États Unis » (au sens donné au terme U.S. Persons dans le Règlement S pris en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (telle que définie ci-dessous)) ou pour leur compte ou leur bénéfice, conformément à une ou plusieurs dispenses des exigences d'inscription prévues par la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), et dans des territoires à l'extérieur du Canada et des États-Unis dans le cadre d'un placement privé ou d'une base équivalente, dans chaque cas conformément à toutes les lois applicables, pourvu qu'aucun prospectus, aucune déclaration d'inscription ni aucun autre document similaire ne soit requis dans ce territoire.

La Société utilisera un montant égal au produit brut reçu de la vente des Unités accréditives, conformément à la LIR, pour engager (ou être réputée engager) des « frais d'exploration au Canada » admissibles qui constituent des « dépenses minières déterminées » (tels que ces deux termes sont définis dans la LIR et ses amendements proposés) (les « Dépenses admissibles ») relativement aux projets de la Société au Canada, comme décrit plus en détail dans le Document d'offre (tel que défini ci-après), au plus tard le 31 décembre 2027, et renoncera à toutes les Dépenses admissibles en faveur des souscripteurs initiaux des Unités accréditives avec prise d'effet le (ou avant le) 31 décembre 2026. Dans l'éventualité où la Société ne serait pas en mesure de renoncer aux Dépenses admissibles avec prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2026 pour chaque Unité accréditive achetée dans un montant total qui n'est pas inférieur au produit brut tiré de l'émission des Unités accréditives, ou si les Dépenses admissibles sont autrement réduites par l'Agence du revenu du Canada, la Société (dans la mesure où permis par la LIR) indemnisera chaque souscripteur initial des Unités accréditives pour tout impôt supplémentaire payable par ce souscripteur en raison du défaut de la Société de renoncer aux Dépenses admissibles ou en raison de la réduction convenue.

Le produit net tiré de la vente des Unités ordinaires sera utilisé afin d’engager des dépenses d’exploration additionnelles au Canada ainsi qu’aux fins des dépenses générales et administratives et du fonds de roulement.

La clôture de l'Offre est prévue le (ou vers le) 18 mars 2026, ou à toute autre date convenue entre la Société et les Agents (la « Date de clôture »). La réalisation de l'Offre est assujettie à certaines conditions de clôture, y compris, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse.

Un document d'offre relatif à l'Offre (le « Document d'offre ») est accessible sous le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse https://www.sirios.com. Les investisseurs potentiels devraient lire ce Document d'offre et les autres documents du profil SEDAR+ de la Société avant de prendre une décision d'investissement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d'inscription est disponible. Les termes « États-Unis » et « personnes des États Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S sous la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

À propos de Sirios Resources Inc.

Sirios Resources est une société d'exploration minière établie au Québec, axée sur le développement de son portefeuille de projets aurifères à fort potentiel dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jean-Félix Lepage

Chef de la direction

450-482-0603

info@sirios.com

www.sirios.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent document comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la réalisation de l'Offre; le produit brut prévu de l'Offre; l'utilisation prévue du produit de l'Offre; l'exercice potentiel de l'option accordée aux Agents; la date prévue de clôture de l'Offre; l'obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse; le traitement fiscal des Unités accréditives; l'engagement prévu par la Société « dépenses d'exploration au Canada » admissibles qui constitueront des « frais d’exploration au Canada admissibles à titre de frais d’exploration minière déterminés »; la renonciation par la Société aux Dépenses admissibles en faveur de chaque souscripteur initial d'Unités accréditives, avec prise d’effet au plus tard le 31 décembre 2026; et d'autres répercussions fiscales prévues relativement à l'Offre. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, notamment, entre autres, que les résultats des activités d'exploration planifiées sont tels qu'anticipés, que le prix de l'or et d'autres produits de base, le coût anticipé des activités d'exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l'équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d'exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun.

Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d'informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes. Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d'événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l'action de la Société, les prix futurs et l'offre de métaux, la demande future de métaux, les flux de trésorerie d'exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l'incertitude quant à la capacité d'obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers la direction clé et d'autres membres du personnel; les résultats réels des activités d'exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d'exploration en fonction des résultats; la disponibilité d'entrepreneurs tiers; la disponibilité d'équipement et de fournitures; le défaut de l'équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d'autres phénomènes naturels et d'autres risques associés à l'industrie de l'exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.