En 2025, Maxi, Provigo et Flashfood ont aidé les Québécois à économiser 10,9 millions de dollars sur leur épicerie

Maintenant dans sa septième année, le programme a permis de faire économiser plus de 295 millions de dollars tout en détournant plus de 47,6 millions de kilogrammes de nourriture des sites d'enfouissement à l'échelle nationale.



MONTRÉAL, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maxi, Provigo et Flashfood célèbrent une autre année d’économies significatives pour les clients et de progrès envers les efforts de réduction du gaspillage alimentaire partout au Québec. Grâce à ce programme, des aliments de qualité approchant leur date de péremption se retrouvent sur les tables au lieu d'être gaspillés, créant ainsi de la valeur pour les clients et réduisant l'impact environnemental dans 220 magasins à travers la province.

En 2025, le partenariat entre Maxi, Provigo et Flashfood a permis de détourner plus de 1,75 million de kilogrammes1 d’aliments des sites d’enfouissement, tout en permettant aux clients d’économiser plus de 10,9 millions de dollars au Québec. Ce partenariat a également gagné en popularité, rejoignant plus de 19 000 nouveaux clients de Flashfood à l’échelle provinciale.

Grâce à Flashfood, les clients peuvent économiser jusqu’à 50 % sur des articles essentiels. Les offres couvrent une vaste gamme de catégories, notamment la viande, les produits laitiers, les fruits de mer, les fruits et légumes frais, les mets préparés et bien plus. Les achats sont effectués directement dans l’application et les commandes peuvent être facilement ramassées dans la zone Flashfood désignée des magasins participants.

Depuis son lancement en 2019, le partenariat avec Flashfood a contribué à l'objectif de Loblaw de n'acheminer aucune matière résiduelle organique1 vers les sites d'enfouissement d'ici 2030, en ayant déjà permis d'en détourner plus de 47,6 millions de kilogrammes au pays.

« Pour réduire le gaspillage alimentaire, il nous faut des solutions concrètes et à grande échelle, et elles sont vraiment efficaces quand nos clients peuvent y participer facilement », explique Patrick Blanchette, Vice-président, Exploitation, Maxi. « Grâce à notre partenariat avec Flashfood, les consommateurs peuvent acheter des aliments à prix réduit avant qu'ils ne finissent à la poubelle, tout en faisant de belles économies sur leurs courses. »

« Loblaw a été un collaborateur exceptionnel dès le début de notre partenariat », a déclaré Jordan Schenck, PDG de Flashfood. « Ils ont toujours démontré un leadership dans l'industrie en adoptant des innovations qui améliorent la vie de leurs clients. Leur engagement envers notre mission commune a permis à Flashfood d'être présent dans chaque province du pays et a aidé des milliers de Canadiens à mettre des aliments frais et abordables sur leur table. »

D’abord lancé chez Maxi en 2019, Flashfood est maintenant offert dans 900 épiceries et emplacements franchisés de Loblaw partout au pays, y compris les magasins, MaxiMD, ProvigoMD, No FrillsMD Real Canadian SuperstoreMD, Real Atlantic SuperstoreMD, LoblawsMD, Real Canadian Wholesale ClubMD, Club EntrepôtMD, ZehrsMD, Your Independent GrocerMD, Votre Épicier IndépendantMD, et DominionMD sélectionnés.

Pour découvrir tous les emplacements partenaires, visitez le site flashfood.com/emplacements.

Pour en savoir plus sur la réduction du gaspillage alimentaire chez Loblaw, visitez le site loblaw.ca.

Pour en savoir plus sur Flashfood, visitez le site flashfood.com.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Loblaw est le chef de file canadien dans les secteurs de l’alimentation et de la pharmacie et le plus grand détaillant au pays. L’entreprise offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

Sa raison d’être, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être de l’ensemble des consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins et même de surpasser les attentes des clients de plusieurs façons, notamment grâce à ses magasins bien situés; ses quelque 1 100 épiceries à escompte et spécialisées; ses pharmacies à service complet situées dans près de 1 400 magasins Shoppers Drug MartMC et PharmaprixMC et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMC; ses vêtements mode Joe FreshMC pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada : Life BrandMC, Délices du MarchéMC, sans nomMC et le Choix du PrésidentMC. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedar.com.



Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec notre équipe des relations publiques à l’adresse pr@loblaw.ca

À propos de Flashfood

Flashfood a pour mission de nourrir les familles, et non les sites d’enfouissement. La place de marché de l’appli permet d’offrir aux clients des fruits et légumes frais, de la viande et d’autres produits d’épicerie à un rabais allant jusqu’à 50 %. En s’associant à des détaillants partout en Amérique du Nord, Flashfood offre aux consommateurs des produits nutritifs de base à des prix abordables et réduit la quantité d’aliments qui se retrouve dans les sites d’enfouissement. À ce jour, Flashfood a détourné plus de 65,7 millions de kilogrammes d’aliments des sites d’enfouissement tout en permettant aux consommateurs d’économiser plus de 370 millions de dollars sur leurs produits d’épicerie. Flashfood est une entreprise certifiée B-Corp et est actuellement partenaire de plus de 2 000 magasins en Amérique du Nord. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.flashfood.com.

___________________