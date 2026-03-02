Mawer annonce une mise à jour sur la stratégie d’actions canadiennes de petites capitalisations

CALGARY, Alberta, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer ltée (« Mawer ») a annoncé aujourd’hui qu’en date du 2 mars 2026, Jeff Mo, CFA, assumera le rôle de gestionnaire de portefeuilles principal de la stratégie d’actions canadiennes de petites capitalisations de Mawer. M. Mo est membre de l’équipe responsable de cette stratégie depuis son entrée en fonctions auprès de l’entreprise, en 2008, et en a été gestionnaire de portefeuilles principal d’octobre 2015 à mars 2024.



Samir Taghiyev, CFA, quittera son poste de gestionnaire de portefeuilles principal de la stratégie le 2 mars 2026. Il demeurera au service de l’entreprise pour assurer une transition ordonnée et offrir son appui, au besoin.

Au sujet de Gestion de placements Mawer ltée

Fondée en 1974, Mawer est une société de placement indépendante qui assure la gestion de l’actif d’investisseurs institutionnels et individuels, et ce, dans toutes les principales catégories de titres. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.mawer.com.

Pour les requêtes médiatiques, veuillez contacter :

Joanna Crozier

Responsable des communications et du marketing institutionnel

+1 (403) 267-1964

jcrozier@mawer.com