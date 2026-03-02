La Banque Rogers présente la toute première carte World Legend Mastercard au Canada

TORONTO, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Rogers et Mastercard ont annoncé aujourd’hui le lancement de la carte World Legend Mastercard Rouge de Rogers, unique en son genre au Canada.

« C’est une fierté de proposer la carte World Legend Mastercard en primeur au pays et d’offrir aux Canadiennes et Canadiens une gamme d’avantages qu’aucune autre carte ne peut égaler, a affirmé Nick Bednarz, chef de la direction de la Banque Rogers. Grâce à elle, la clientèle peut tirer encore plus parti de ses services Rogers ainsi que des avantages mondiaux offerts par Mastercard. »

Accès et valeur exceptionnels : l’expérience World Legend Mastercard

La carte World Legend Mastercard Rouge de Rogers bonifie les expériences grâce à une gamme d’avantages de premier ordre en matière de connectivité, de voyage et de restauration. Les titulaires de carte de la Banque Rogers profitent des avantages suivants.

Valeur unique : Les clientes et clients de Rogers bénéficient de remises d’une valeur de 3 % lorsqu’ils utilisent leurs remises afin de payer des produits et services Rogers. Les titulaires de carte accumulent également des remises en argent partout dans le monde, en plus de ne payer aucuns frais de change en voyage à l’étranger.

Les clientes et clients de Rogers bénéficient de remises d’une valeur de 3 % lorsqu’ils utilisent leurs remises afin de payer des produits et services Rogers. Les titulaires de carte accumulent également des remises en argent partout dans le monde, en plus de ne payer aucuns frais de change en voyage à l’étranger. Divertissement imbattable : Les titulaires de carte jouissent de l’Accès Privilège de Rogers et reçoivent un crédit de divertissement annuel de 200 $ à appliquer aux services de diffusion continue et de télévision, notamment Rogers Xfinity, la meilleure expérience de divertissement qui soit au Canada, et Sportsnet+ (en anglais), la plateforme de diffusion continue numéro 1 pour le sport au pays.

Les titulaires de carte jouissent de l’Accès Privilège de Rogers et reçoivent un crédit de divertissement annuel de 200 $ à appliquer aux services de diffusion continue et de télévision, notamment Rogers Xfinity, la meilleure expérience de divertissement qui soit au Canada, et Sportsnet+ (en anglais), la plateforme de diffusion continue numéro 1 pour le sport au pays. Connexion sans souci à l’étranger : Gardez le contact partout dans le monde grâce à un accès gratuit à Partout chez vous pendant 10 jours chaque année pour la clientèle admissible du service mobile de Rogers.

Gardez le contact partout dans le monde grâce à un accès gratuit à Partout chez vous pendant 10 jours chaque année pour la clientèle admissible du service mobile de Rogers. Expérience de restauration rehaussée : Profitez d’un canal exclusif pour réserver des places dans les établissements gastronomiques les plus convoités au monde.



« Les Canadiennes et Canadiens recherchent bien plus que des récompenses : ils s’attendent à des avantages personnalisés, à un accès privilégié et à un traitement VIP susceptibles de rendre chaque jour exceptionnel, a déclaré Craig Reiff, premier vice-président, Services de paiement de base, Mastercard Canada. Grâce à la carte World Legend Mastercard Rouge de Rogers et à The Mastercard Collection, nous décuplons les possibilités de valeur, d’accès et d’expériences haut de gamme qui aident les titulaires de carte à insuffler dans leur vie de l’audace et de l’exceptionnel, et de se rapprocher des passions qui les motivent. »

Voici The Mastercard Collection

La carte World Legend Mastercard Rouge de Rogers est lancée en parallèle avec The Mastercard Collection, une gamme d’avantages mondiaux en matière de restauration, de divertissement et de voyage, à présent accessibles aux titulaires de carte Mastercard World, World Elite ou World Legend. Ces avantages sont offerts aux titulaires de carte du Canada qui voyagent à l’étranger; des avantages locaux seront intégrés à la collection dès 2026. Pour tout savoir sur les avantages offerts ou vous informer sur The Mastercard Collection, consultez priceless.com/the-mastercard-collection?ac=mastercardcollection&lang=FR.

Vivre l’extraordinaire : le McLaren Technology Centre



À titre de l’une des premières expériences haut de gamme signées World Legend Mastercard au Canada, les titulaires d’une carte World Legend Mastercard Rouge de Rogers courent la chance de gagner un voyage au McLaren Technology Centre à Woking, en Angleterre, grâce à un partenariat avec l’équipe de F1 McLaren Mastercard. Les gagnantes ou gagnants profiteront d’un accès exclusif au centre de recherche technologique de McLaren, d’un vol aller-retour vers London, de l’hébergement à l’hôtel et d’expériences culinaires haut de gamme*.

Pour demander la carte World Legend Mastercard Rouge de Rogers et consulter les autres modalités, rendez-vous au banquerogers.com.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.



À propos de Mastercard

Mastercard alimente les économies et autonomise les personnes dans 200+ pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous bâtissons une économie résiliente où tout le monde peut prospérer. Nous soutenons une large gamme d’options de paiement numérique, rendant les transactions sécurisées, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie, notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur plein potentiel.

www.mastercard.com

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338

Rosie McGregor, Mastercard, Canada, rosie.mcgregor@mastercard.com

* Aucun achat n’est requis. Le concours est ouvert à compter du 2 mars aux personnes qui participent par courriel et aux titulaires admissibles de la carte World Legend Mastercard Rouge de Rogers, au Canada (sauf au Québec), ayant atteint l’âge de la majorité. Il prend fin le 29 mai. Quatre prix d’une valeur au détail approximative de 21 800 $ CA sont offerts. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues. Consultez le Règlement officiel du concours ici.

Mastercard et le concept de cercles sont des marques déposées, et World Legend est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.