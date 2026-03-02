SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2026 m. vasario mėn. GAV

Vilnius, Lietuva, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
SUTNTIB AB “Tewox” 2026 m. vasario mėn. pabaigos grynųjų aktyvų vertė (GAV) sumažėjo iki 45 016 740 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2026 m. sausio mėn. pabaigos GAV, kuri buvo lygi 45 333 036 Eur.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1,0753 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2026 m. sausio mėn. pabaigos akcijos kaina, kuri buvo 1,0829 Eur. Pro-forma vidinė grąžos norma (IRR) sumažėjo iki 2,90%, lyginant su anksčiau nustatyta 2026 m. sausio mėn. pabaigos IRR, kuri buvo 3,15%.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Paulius Nevinskas
Investicinės Bendrovės valdytojas
paulius.nevinskas@lordslb.lt
https://lordslb.lt/tewox_bonds/