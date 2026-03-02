Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN A/S

2. marts 2026
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN A/S

GrønlandsBANKEN A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2026 kl. 16.00 (UTC -2) som elektronisk generalforsamling med mulighed for at deltage fysisk i GrønlandsBANKENs hovedkontor i Nuuk.

Dagsordenen kan ses i den vedhæftede fil.

Med venlig hilsen
GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard
Bankdirektør

Tlf.: +299 34 78 02 / e-mail: mbk@banken.gl

