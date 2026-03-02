Generalforsamling i Jyske Realkredit A/S

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S                         2. marts 2026
                                                        Meddelelse nr. 19/2026

Generalforsamling i Jyske Realkredit A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S mandag den 16. marts 2026 kl. 7.30 på selskabets adresse Glaskuben, Kalvebod Brygge 3, København V.

Dagsorden

Dagsordenen var fastsat som følger:

1.   Beretning om selskabets virksomhed i 2025

2.   Godkendelse af bestyrelsens aflønning i det igangværende regnskabsår

2.1.    Vederlag til direktion og bestyrelse

3.   Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten for 2025 og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

4.   Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.   Valg af revisor

7.   Eventuelt

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk


