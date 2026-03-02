„Aprangos” grupės apyvarta 2026 m. vasario mėnesį

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2026 m. vasario mėnesį sudarė 22,0 mln. eurų ir buvo 4,9% didesnė nei 2025 m. vasario mėnesio apyvarta.
2026 m. sausio-vasario mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 50,3 mln. eurų, arba 7,2% daugiau nei 2025 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2026 m. sausio-vasario mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2025 metų laikotarpiu, Lietuvoje augo 7,9%, Latvijoje didėjo 5,4%, o Estijoje padidėjo 7,6%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 172 parduotuvių tinklą (103 Lietuvoje, 44 Latvijoje ir 25 Estijoje), kurių plotas sudaro 92,8 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 1,3%.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801