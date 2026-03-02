Hexagon lanza Octave, una nueva marca que ayudará a los sectores público e industrial a liberar la inteligencia de los datos

HUNTSVILLE, Alabama, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El proyecto de escisión de Hexagon AB alcanza hoy un hito importante con la presentación de su nuevo nombre: Octave.

La nueva identidad reunirá las divisiones Asset Lifecycle Intelligence y Safety, Infrastructure & Geospatial de Hexagon, junto con las actividades de Bricsys, ETQ y Projectmates. Octave nace con una ambición clara: ayudar a los sectores público e industrial a aprovechar mejor sus datos para afrontar un entorno profundamente volátil e incierto.

Tanto las administraciones públicas como las empresas industriales comparten desafíos similares. La complejidad creciente de las operaciones, la multiplicación de riesgos, la fragmentación de los sistemas informáticos y la falta de fiabilidad de los datos dificultan la toma de decisiones. La nueva marca quiere responder a estos retos con un portafolio de software de primer nivel que cubre todo el ciclo de vida de instalaciones e infraestructuras: desde el diseño y la construcción hasta la operación y la protección de personas, bienes y activos.

“Octave existe para ayudar a sus clientes a tomar mejores decisiones cuando la complejidad es alta y los desafíos son importantes”, afirma Mattias Stenberg, director general de Octave. “No presentamos solo un logotipo. Expresamos un compromiso claro: ayudar a estas organizaciones a obtener los resultados que realmente importan mediante la claridad y la responsabilidad que necesitan sus líderes”.

El portafolio de Octave se basa en inteligencia artificial adaptada a los ámbitos de actividad de sus clientes. Esta IA proporcionará a empresas y organismos públicos nuevas formas de elevar su rendimiento y de resolver los problemas que surgen en cada etapa del ciclo de vida.

Al integrar los flujos de datos en una única plataforma y aplicar una IA diseñada para retos concretos del negocio, Octave aporta la inteligencia necesaria para optimizar el rendimiento en torno a cuatro pilares esenciales:

Diseño: creación de modelos 3D utilizables, verificación de requisitos de ingeniería y lectura geoespacial precisa. Las soluciones ofrecen una base única que evita desviaciones entre lo proyectado y la realidad en terreno.

Construcción: coordinación de materiales, equipos, proveedores y el avance de obra en tiempo real para evitar desviaciones de costes y plazos, con un estado preciso de lo que está listo, bloqueado o pendiente de corrección.

Operación: centralización de datos de operación, mantenimiento y calidad, junto con su historial. Las soluciones ofrecen una visión continua del rendimiento que permite anticipar fallos, estabilizar operaciones y prolongar la vida útil de los activos.

Protección: refuerzo de la seguridad, la protección pública y la ciberseguridad industrial para mejorar la respuesta ante incidentes, reducir puntos ciegos y simplificar el cumplimiento en entornos de alto riesgo.

Como parte de esta nueva identidad, la empresa presenta también su sitio web: octave.com.

La separación jurídica sigue sujeta al proceso en curso, a las autorizaciones del consejo de administración y de los accionistas, así como a los requisitos regulatorios aplicables. No puede garantizarse la finalización de la escisión ni una eventual salida a bolsa.

Para más información, contactar con:

Jerry Felts, Octave, jerry.felts@hexagon.com

Acerca de Octave

Octave desarrolla software que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas en cada etapa del ciclo de vida de sus activos: diseño, construcción, operación y protección.

Al transformar datos operativos complejos en información directamente utilizable, Octave conecta la experiencia técnica, las condiciones reales sobre el terreno y una visión global a escala empresarial.

Octave cuenta con aproximadamente 7.200 empleados en 45 países. Para saber más, visita octave.com y síguenos en LinkedIn.