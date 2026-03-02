Hexagon lance Octave, une nouvelle marque pour aider les secteurs public et industriel à libérer l’intelligence des données

HUNTSVILLE, Alabama, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet de scission d’Hexagon AB passe aujourd’hui une étape majeure en dévoilant son nouveau nom, Octave. Cette nouvelle entité est destinée à réunir les divisions Asset Lifecycle Intelligence et Safety, Infrastructure & Geospatial d’Hexagon, ainsi que les activités Bricsys, ETQ et Projectmates.

Octave se fixe une ambition : aider les secteurs public et industriel à faire meilleur usage de leurs données pour maîtriser un environnement profondément volatil et incertain.

Qu’il s’agisse des opérateurs publics ou des acteurs industriels, les défis sont largement communs : complexité croissante des opérations, multiplicité des risques, fragmentations des systèmes informatiques et manque de fiabilité des données.

Cette nouvelle marque veut répondre à ces défis, via un portefeuille de logiciels de premier plan qui couvrent l’ensemble du cycle de vie des sites et infrastructures : leur conception, leur construction, leur exploitation et la protection des personnes, des biens et des infrastructures.

« Octave existe pour aider ses clients à prendre de meilleures décisions quand la complexité est élevée et que l’échec n’est pas permis », déclare Mattias Stenberg, directeur général d’Octave. « Nous ne dévoilons pas seulement un logo. Nous affirmons un engagement clair : aider ces organisations à atteindre les résultats qui comptent vraiment, en apportant la clarté et la responsabilité dont les dirigeants ont besoin pour les atteindre. »

L’ensemble du portefeuille Octave s’appuie sur une intelligence artificielle spécifique aux domaines d’activité de ses clients. Celle-ci va fournir aux entreprises et acteurs publics de nouvelles façons d’augmenter leur performance et de résoudre les problématiques qu’elles rencontrent à toutes les étapes du cycle de vie.

En connectant les flux de données plateforme au sein d’une même plateforme et en exploitant une IA adaptée aux enjeux métier, Octave offre l’intelligence nécessaire pour optimiser la performance autour de quatre piliers essentiels :

Conception : Les solutions d’Octave créent des modèles 3D exploitables, vérifient les contraintes d’ingénierie et fournissent une lecture géospatiale précise pour fournir une base unique entre les études et le terrain.

: Les solutions d’Octave créent des modèles 3D exploitables, vérifient les contraintes d’ingénierie et fournissent une lecture géospatiale précise pour fournir une base unique entre les études et le terrain. Construction : il s’agit ici d’orchestrer les matériaux, équipes, fournisseurs et l’avancement des chantiers en temps réel pour tenir les délais et contrôler les coûts, avec un état exact de ce qui est prêt, bloqué ou à corriger.

il s’agit ici d’orchestrer les matériaux, équipes, fournisseurs et l’avancement des chantiers en temps réel pour tenir les délais et contrôler les coûts, avec un état exact de ce qui est prêt, bloqué ou à corriger. Exploitation : Octave aide à centraliser les données d’exploitation, de maintenance, de qualité et leur historique. Cette centralisation permet une vision continue de la performance d’un site avec la possibilité d’anticiper les défaillances et d’allonger la durée de vie des actifs.

Octave aide à centraliser les données d’exploitation, de maintenance, de qualité et leur historique. Cette centralisation permet une vision continue de la performance d’un site avec la possibilité d’anticiper les défaillances et d’allonger la durée de vie des actifs. Protection : Octave contribue ) renforcer la sûreté, la sécurité publique et la cybersécurité industrielle pour améliorer la réaction aux incidents, réduire les angles morts et simplifier la gestion de la conformité dans les environnements à risques élevés.

Dans le cadre de cette nouvelle identité, l’entreprise dévoile également son site web : octave.com.

La séparation juridique reste soumise au processus en cours, aux autorisations du conseil d’administration et des actionnaires, ainsi qu’aux exigences réglementaires applicables. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la finalisation de la scission, ni quant à une éventuelle introduction en bourse.

À propos d’Octave

Octave développe des logiciels qui permettent aux organisations de prendre des décisions éclairées à chaque étape du cycle de vie de leurs actifs : conception, construction, exploitation et protection.

En transformant des données opérationnelles complexes en informations directement exploitables, Octave relie expertise métier, conditions réelles du terrain et vision globale à l’échelle de l’entreprise.

Octave compte environ 7 200 collaborateurs répartis dans 45 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur octave.com et suivez-nous sur LinkedIn.