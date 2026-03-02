Hexagon lancia Octave, un nuovo brand pensato per aiutare i settori pubblico e industriale a liberare l’intelligenza dei dati

HUNTSVILLE, ALABAMA, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il progetto di scissione di Hexagon AB compie oggi un passo importante con l’annuncio del nuovo nome: Octave.

La nuova identità riunisce le divisioni Asset Lifecycle Intelligence e Safety, Infrastructure & Geospatial di Hexagon, insieme alle attività di Bricsys, ETQ e Projectmates. Octave nasce con un obiettivo preciso: aiutare i settori pubblico e quello industriale a valorizzare i propri dati per operare in un ambiente sempre più complesso, volatile e incerto.

Le sfide sono comuni a enti pubblici e ad imprese. La complessità operativa cresce, i rischi si moltiplicano, i sistemi informatici restano spesso frammentati e i dati non sempre sono affidabili.

Octave nasce per offrire risposte concrete a queste sfide. Il portafoglio software copre l’intero ciclo di vita di siti e infrastrutture, dalla progettazione alla costruzione, fino all’esercizio e alla protezione di persone, infrastrutture e asset critici.

“Octave esiste per aiutare i clienti a prendere decisioni migliori quando la complessità è elevata e le conseguenze sono rilevanti”, afferma Mattias Stenberg, CEO di Octave. “Non stiamo semplicemente presentando un nuovo logo. Stiamo dichiarando un impegno chiaro: aiutare queste imprese a raggiungere risultati davvero importanti, offrendo la chiarezza e la responsabilità di cui i leader hanno bisogno.”

L’intero portafoglio Octave si basa su un’intelligenza artificiale sviluppata in base alle esigenze specifiche dei settori serviti. Questa tecnologia offrirà a imprese e amministrazioni pubbliche nuovi modi per migliorare le prestazioni e risolvere criticità che emergono in tutte le fasi del ciclo di vita.

Collegando i flussi di dati in un’unica piattaforma e utilizzando un’IA progettata per l’uso operativo, Octave fornisce l’intelligenza necessaria per ottimizzare le prestazioni in quattro aree chiave.

Build: creare modelli 3D utilizzabili, verificare i vincoli ingegneristici e fornire analisi geospaziali affidabili. Le soluzioni mettono a disposizione una base informativa unica che riduce gli scostamenti tra progetto e realtà sul campo.

Design: coordinare materiali, squadre e fornitori, e monitorare in tempo reale l'avanzamento dei lavori. Questo consente di evitare ritardi e costi aggiuntivi grazie a una visione chiara di ciò che è pronto, bloccato o da correggere.

Operate: centralizzare dati operativi, di manutenzione e di qualità, insieme al loro storico. Le soluzioni offrono una visione continua delle prestazioni, che consente di anticipare i guasti, stabilizzare le operazioni e prolungare il ciclo di vita degli asset.

Protect: rafforzare la sicurezza, la protezione pubblica e la cybersecurity industriale. L’obiettivo è migliorare la risposta agli incidenti, ridurre le aree non monitorate e semplificare la conformità negli ambienti ad alto rischio.

Con il nuovo brand, l’azienda presenta anche il suo sito web: octave.com.

La separazione legale resta soggetta al processo in corso, alle approvazioni del consiglio di amministrazione e degli azionisti e ai requisiti regolamentari applicabili. Non è possibile garantire né il completamento della scissione né un’eventuale quotazione in borsa.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare:

Jerry Felts, Octave, jerry.felts@hexagon.com



Informazioni su Octave

Octave sviluppa soluzioni software che consentono alle organizzazioni di prendere decisioni informate in ogni fase del ciclo di vita dei propri asset: progettazione, costruzione, esercizio e protezione.

Trasformando dati operativi complessi in informazioni immediatamente utilizzabili, Octave mette in relazione competenze specialistiche, condizioni reali sul campo e una visione d’insieme a livello aziendale.

Octave conta circa 7.200 dipendenti distribuiti in 45 Paesi. Per saperne di più, visita octave.com e seguici su LinkedIn.