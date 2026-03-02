Neeiliniame AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.
2026 m. kovo 2 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1 Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ valdybos 2026-02-06 sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartis
1.1. Pritarti AB „Amber Grid valdybos 2026-02-06 sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartis su Ukrainoje veikiančiais subjektais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo reikalavimus bei kitus teisės aktuose nurodytus reikalavimus ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas:
1.1.1. Sutarčių dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui Bendrovei priklausančiu turtu, kurios balansinė vertė 7,404.64 Eur.
1.1.2. Sutarčių objektas – Bendrovės įranga, nurodyta Perduotinos įrangos sąraše (pridedama).
1.1.3. Sutarčių šalys – AB „Amber Grid“ ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 11 str. 21 dalyje nurodyti subjektai.
1.1.4. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – nuo karo nukentėjusių Ukrainos energetikos objektų atstatymui.
1.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartis šio sprendimo 1.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šių sutarčių sąlygas Bendrovės vardu su sąlyga, kad yra gautas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pritarimas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos rekomendacija suteikti humanitarinę pagalbą.”
PRIDEDAMA:
Perduotinos įrangos sąrašas
Eglė Krasauskienė
AB „Amber Grid“ komunikacijos vadovė
+37063706011, e.krasauskiene@ambergrid.lt
