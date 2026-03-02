COMMUNIQUE DE PRESSE: Nacon a pris la décision de décaler la prochaine édition de sa NACON Connect

Communiqué de Presse Lesquin, le 2 mars 2026

NACON CONNECT

Afin de garantir que nos futures annonces auront l'impact qu'elles méritent, NACON a pris la décision stratégique de décaler la prochaine édition de sa NACON Connect, initialement prévue au 4 mars prochain.

Face à un contexte économique difficile pour l'entreprise, nous choisissons de concentrer nos ressources sur les sorties à venir et sur le développement de nos jeux en cours. Cette période nous permettra de peaufiner nos projets et de préparer une nouvelle NACON Connect qui se tiendra en mai, qui mettra en valeur de la plus belle des manières le travail de nos studios.

D’ici là, de nombreuses communications auront lieu pour accompagner des jeux tels que GreedFall : The Dying World, Dragonkin : The Banished, Chtulhu : The Cosmic Abyss et bien d’autres.

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact presse :

NACON – Marjorie Roy, mroy@nacon.fr

À propos de NACON:

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

Pièce jointe