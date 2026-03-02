Bigbank sõlmis oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu Euroopa Investeerimispanga grupiga

25. veebruaril 2026 allkirjastas Bigbank AS („Bigbank“) oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu Euroopa Investeerimispanga grupiga, kuhu kuuluvad Euroopa Investeerimispank (“EIP”) ja Euroopa Investeerimisfond (“EIF”). Tehingu eesmärk on toetada uute laenude väljastamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ("VKEd") ning keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetele Eestis, Lätis ja Leedus, keskendudes eelkõige mikroettevõtetele, noortele ettevõtetele ja keskkonnasäästlikkusele.

Tehingu raames annab EIF Bigbankile finantstagatise, mis hõlmab Bigbanki üle 210 miljoni euro suurust võrdluslaenuportfelli, mis koosneb Balti riikides ja Soomes antud laenudest, krediidiliinidest ja liisingutest. Täpsemalt pakub tagatis krediidiriski kaitset laenuportfelli 184 miljoni euro suurusele senior-osale ja 23 miljoni euro suurusele mezzanine‑ ehk vahefinantseerimisosale. EIFi mezzanine‑seeria ning osa senior‑seeria riskipositsioonist on omakorda tagatud EIP vastugarantiiga. Võrdlusportfelli junior‑seeria, mis on ligikaudu 3 miljonit eurot, jääb täielikult Bigbanki kanda.

Tehingu tulemusel vähenevad Bigbanki regulatiivsed kapitalinõuded. Vastavalt tehingu dokumentides sätestatud kohustustele kavatseb Bigbank vabastatud kapitali ümber paigutada, andes järgmise kolme aasta jooksul ligikaudu 254 miljonit eurot täiendavat rahastamist VKEdele ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetele.

Bigbanki finantsjuhi Argo Kiltsmanni kommentaar:

„Esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu sõlmimine on Bigbanki jaoks oluline teetähis. See aitab meil rahastada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid parematel tingimustel kõigis Balti riikides kogusummas kuni 254 miljonit eurot. Koos Euroopa Investeerimispanga grupiga aitame Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetel kasvada ja ellu viia oma plaane, mis vajavad taskukohast rahastamist.“

EIFi tegevjuhi Marjut Falkstedti kommentaar:

„See esimene sünteetiline väärtpaberistamine koos Bigbankiga on oluline samm, et laiendada ettevõtete juurdepääsu rahastamisele kogu Baltikumis. Riskide jagamise kaudu pangaga on meie eesmärk anda uusi laene ettevõtetele, mis moodustavad kohaliku majanduse selgroo. Tehing toetab ettevõtlust, tugevdab finantssektorit ja suunab kapitali tegeliku majandusliku ja sotsiaalse mõju loomisele.“

Euroopa Investeerimispanga asepresidendi Karl Nehammeri kommentaar:

Antud leping Bigbankiga näitab taas kord, kuidas uuenduslikud finantsvahendid võivad tugevdada Euroopa majandust, suunates rohkem rahalisi vahendeid mikroettevõtetele, kes seda kõige enam vajavad. Aidates Bigbankil vabastada kapitali uute laenude andmiseks, võimaldame tuhandetel Balti VKEdel ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetel investeerida, uuendada ja kasvada. Nii toetame jätkusuutlikku ja kaasavat majandusarengut kogu piirkonnas.

Taustinfo

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.01.2026 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,4 miljardit eurot ning omakapital 303 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 190 000 aktiivse kliendi ning üle 650 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

EIB grupp

Euroopa Investeerimispanga grupp (EIB) on Euroopa Liidu finantseerimisasutus, mis kuulub 27 liikmesriigile ja on üks maailma suurimaid mitmepoolseid arengupanku. 2025. aastal sõlmis EIP grupp 100 miljardi euro ulatuses uusi rahastamis- ja nõustamisteenuseid enam kui 870 suure mõjuga projekti jaoks kaheksas peamises prioriteetses valdkonnas, mis toetavad ELi poliitilisi eesmärke: kliimameetmed ja keskkond, digitaliseerimine ja tehnoloogiline innovatsioon, julgeolek ja kaitse, territoriaalne ühtekuuluvus, põllumajandus ja biomajandus, sotsiaalne infrastruktuur, tugevad globaalsed partnerlused ning säästu- ja investeerimisliit. Lisaks pikaajalistele laenudele suurtele infrastruktuuriprojektidele kaasab EIB grupp ka erainvesteeringuid kõrge riskiga uuenduslikesse projektidesse ja ettevõtetesse ning mängib üha suuremat rolli Euroopa riskivõlakirjade, riskikapitali, tagatiste ja väärtpaberistamise turgudel.

Euroopa Investeerimisfond (EIF) on EIB Grupi tütarettevõte, mis on spetsialiseerunud tagatiste ja omakapitali andmisele, et parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja alustavate ettevõtete juurdepääsu rahastamisele kogu Euroopas. EIF tegutseb ankurinvestorina oma ulatusliku partnerpankade ja investeerimisfondide võrgustiku kaudu, mobiliseerib erainvesteeringuid ja edendab riskikapitalifondide ökosüsteemi, et toetada uuenduslikke Euroopa ettevõtjaid.

Lisateave:

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee