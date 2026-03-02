Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 9 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 11.400.000 eigin hluti að kaupverði 215.260.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|23.2.2026
|15:16:34
|2.000.000
|18,45
|36.900.000
|24.2.2026
|13:28:56
|1.000.000
|18,7
|18.700.000
|24.2.2026
|15:07:28
|1.700.000
|18,7
|31.790.000
|25.2.2026
|14:37:14
|1.700.000
|19,1
|32.470.000
|25.2.2026
|15:18:04
|1.000.000
|19
|19.000.000
|26.2.2026
|09:51:25
|1.000.000
|19,1
|19.100.000
|26.2.2026
|11:21:26
|1.000.000
|19,1
|19.100.000
|27.2.2026
|14:32:44
|2.000.000
|19,1
|38.200.000
|Samtals
|11.400.000
|215.260.000
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 20. febrúar 2026 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025.
Kvika hefur nú keypt samtals 11.400.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,246% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 215.260.000 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 285.767.380 hlutir eða sem nemur 6,171% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 631.548.500 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 45.000.000.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 20. febrúar 2026 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði eða hámarks fjölda hluta verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is