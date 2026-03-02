Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 9 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 11.400.000 eigin hluti að kaupverði 215.260.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð
23.2.202615:16:34         2.000.000    18,45                 36.900.000    
24.2.202613:28:56         1.000.000    18,7                 18.700.000    
24.2.202615:07:28         1.700.000    18,7                 31.790.000    
25.2.202614:37:14         1.700.000    19,1                 32.470.000    
25.2.202615:18:04         1.000.000    19                 19.000.000    
26.2.202609:51:25         1.000.000    19,1                 19.100.000    
26.2.202611:21:26         1.000.000    19,1                 19.100.000    
27.2.202614:32:44         2.000.000    19,1                 38.200.000    
Samtals 11.400.000 215.260.000

Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 20. febrúar 2026 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025.

Kvika hefur nú keypt samtals 11.400.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,246% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 215.260.000 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 285.767.380 hlutir eða sem nemur 6,171% af útgefnum hlutum í félaginu.

Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 631.548.500 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 45.000.000.

Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 20. febrúar 2026 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði eða hámarks fjölda hluta verði náð fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is


