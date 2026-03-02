Rapport de l’Institut Fraser : le Québec fait du surplace

ROUYN-NORANDA, Québec, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La publication du plus récent rapport de l’Institut Fraser sur le secteur minier confirme une tendance préoccupante : le Québec stagne, tant à l’échelle mondiale que canadienne en matière d’attractivité pour l’investissement minier. Après avoir figuré parmi les juridictions les plus compétitives au monde pendant plus d’une décennie, le Québec se classe désormais 22e au monde et 5e au Canada, une stagnation par rapport aux performances observées au cours des années précédentes.

« Le sondage reflète pleinement les changements réglementaires introduits au cours des dernières années. Si l’instabilité découlant des modifications à la Loi sur les mines en 2024 aurait pu constituer un recul temporaire, l’ajout de nouvelles autorisations administratives a désormais cristallisé, de façon plus durable, la perception des investisseurs et des entreprises actives sur le terrain », souligne Simon T. Hébert, président du conseil de l’AEMQ.

Les données historiques démontrent clairement l’érosion progressive de la position du Québec. Alors que la province occupait régulièrement le top 10 mondial entre 2014 et 2023, plusieurs indicateurs clés se détériorent, notamment :

La multiplication et l’imprévisibilité du cadre réglementaire;

L’augmentation des préoccupations liées à l’incertitude environnementale;

Les inquiétudes persistantes concernant la stabilité territoriale et les droits miniers.





L’AEMQ reconnaît que certaines initiatives proposées par le gouvernement du Québec visant l’allègement des processus administratifs constituent un pas dans la bonne direction. Toutefois, dans un contexte mondial marqué par la compétition pour la souveraineté minérale, la transition énergétique et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement critiques, ces mesures demeurent insuffisantes pour permettre au Québec de rattraper les juridictions concurrentes qui avancent plus rapidement avec des objectifs clairs de performance et de résultats.

Le rapport de l’Institut Fraser illustre notamment cet écart : en Ontario, la proportion d’entreprises affirmant obtenir leurs autorisations en moins de deux mois est plus du double de celle observée au Québec.

« Les résultats du rapport démontrent que la compétition entre juridictions ne repose plus uniquement sur la qualité du potentiel géologique, mais désormais sur la rapidité, la prévisibilité et la cohérence des processus administratifs. Le Québec possède toujours un potentiel minéral exceptionnel, mais l’enjeu n’est plus géologique, il est politique et administratif. Si nous voulons développer nos ressources stratégiques, soutenir la décarbonation et renforcer notre souveraineté économique, nous devrons passer d’une logique de gestion du risque à une véritable logique de performance et de résultats. À l’aube d’une année électorale, les partis politiques devront clairement indiquer ce qu’ils comptent mettre en place pour assurer le développement du secteur minier québécois », affirme Alain Poirier, directeur général de l’AEMQ.

