Ressources Cerro de Pasco conclut un accord de financement du développement de projet avec la U.S. International Development Finance Corporation pour Quiulacocha

MONTRÉAL, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV : CDPR) (OTCQB : GPPRF) (BVL :CDPR) annonce avoir conclu un accord de financement du développement de projet (l’« Accord ») avec la U.S. International Development Finance Corporation (« DFC »), l’institution de financement du développement du gouvernement des États-Unis.

En vertu de l’Accord, la DFC fournira jusqu’à 5 millions de dollars américains en financement du développement de projet, fondé sur l’atteinte d’étapes clés, afin de soutenir des activités définies de développement pour le projet de retraitement des résidus miniers de Quiulacocha, au Pérou. De plus, l’Accord précise que la DFC envisage la possibilité d’accorder jusqu’à 300 millions de dollars américains sous forme de prêt direct à long terme pour soutenir la construction du projet. Un tel financement serait notamment assujetti à l’achèvement des activités de développement du projet (PD Activity), à la réalisation d’une vérification diligente satisfaisante, à l’obtention des approbations internes requises en matière de crédit ainsi qu’à la signature de la documentation définitive de financement. Rien ne garantit qu’un tel financement sera approuvé ou accordé.

Quiulacocha est considérée comme l’une des plus importantes ressources historiques de résidus miniers au monde. Le projet vise la récupération de l’argent et de métaux de base, ainsi que du gallium et de l’indium, des métaux technologiques stratégiques essentiels aux semi-conducteurs avancés, aux systèmes énergétiques et aux applications de défense.

Conformément à l’Accord, CDPR réalisera les activités définies de développement du projet (les « Activités de développement »), lesquelles comprennent le forage sonic, des forages géotechniques et hydrogéologiques, la réalisation d’une étude de faisabilité et d’un programme d’ingénierie, ainsi que la préparation d’une étude d’impact environnemental et social (« EIES ») complète, tel que décrit plus en détail dans le plan de mise en œuvre des activités de développement. Le financement de la DFC soutiendra des composantes définies de ces activités, CDPR apportant des fonds équivalents selon un ratio de 1:1 pour les volets de travaux applicables.

Ce soutien de la DFC marque une étape importante dans l’avancement du potentiel à long terme d’un projet de calibre mondial combinant multi-métaux et réhabilitation environnementale, et établit un cadre structuré pour les activités de développement. L’Accord ouvre également la voie à un soutien potentiel futur de la DFC au-delà de la phase de développement. L'accord crée également un cadre défini dans lequel la DFC peut envisager un soutien futur potentiel au-delà de la phase de développement.

Steven Zadka, président exécutif de CDPR, a déclaré :

« Il s’agit d’un moment charnière pour notre Société et pour le projet Quiulacocha. Peu de projets miniers en phase de développement bénéficient d'un soutien direct du gouvernement des États-Unis par le biais d'un mécanisme structuré de développement de projets de cette envergure. Quiulacocha combine d’importantes ressources en argent et en métaux de base avec des métaux technologiques stratégiques, dans l’un des districts miniers les plus historiques du Pérou.

Les États-Unis et le Pérou ont récemment renforcé leur coopération en matière de chaînes d’approvisionnement en minéraux sûres et responsables, et nous estimons que Quiulacocha s’inscrit naturellement dans ce cadre en évolution. Avec la DFC fournissant un financement pour le développement et évaluant un financement potentiel de construction pouvant atteindre 300 millions de dollars américains, le projet progresse désormais selon un parcours clairement défini et soutenu par une institution de premier plan. »

Le mécanisme de financement du développement prévoit des décaissements remboursables liés à des livrables techniques définis. Si le projet donne lieu à un événement de financement admissible pendant la période convenue, la DFC aura droit au remboursement des fonds de développement déboursés conformément à l’Accord et conservera certains droits de financement durant cette période.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de sa concession minière El Metalurgista, détenue à cent pour cent, dans le centre du Pérou. La concession abrite des résidus et des stocks riches en argent accumulés au cours de plus d’un siècle d’exploitation minière. La stratégie de la société consiste à retraiter et à réhabiliter les déchets miniers historiques afin de créer de la valeur tout en favorisant un développement durable.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com .

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone : +1-579-476-7000

Mobile : +1-514-294-7000

Courriel : info@pascoresources.com

Donna Yoshimatsu

Conseillère stratégique senior, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 722-2456

Courriel : dyoshi@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme «planifie», «cherche», «s'attend», «estime», «a l'intention», «anticipe», «croit», «pourrait», «probable» ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats «peuvent», «seront», «pourraient», «seront prises», «se produiront», «seront atteints» ou d'autres expressions similaires.

De tels énoncés prospectifs, y compris concernant (i) l’utilisation prévue des fonds, le calendrier, la portée et l’achèvement des activités de développement du projet envisagées aux termes de l’Entente de financement du développement du projet conclue avec l’U.S. International Development Finance Corporation (« DFC »), notamment le forage sonique, les forages géotechniques et hydrogéologiques, la réalisation d’une étude de faisabilité et d’un programme d’ingénierie, ainsi que la préparation d’une étude d’impact environnemental et social (« EIES »); (ii) la capacité de CDPR de respecter les jalons applicables, les livrables techniques et les autres conditions prévues à l’entente, ainsi que le calendrier et le montant de tout déboursement fondé sur l’atteinte de jalons, y compris la capacité de CDPR de fournir le financement de contrepartie requis; (iii) l’évaluation par la DFC, et la possibilité, d’accorder jusqu’à 300 M$ US de financement sous forme de prêt direct à long terme pour la construction du projet de retraitement des résidus miniers de Quiulacocha (le « Projet »), ainsi que tout calendrier, modalités, conditions, processus de vérification diligente, approbations ou autres exigences s’y rapportant; (iv) l’avancement du Projet aux étapes de développement, d’obtention des permis, de financement et de construction; (v) le potentiel du Projet de récupérer de l’argent, des métaux de base, du gallium et de l’indium, ainsi que les avantages potentiels sur les plans économique, technique, environnemental et de la remédiation associés au retraitement des résidus; et (vi) la survenance de tout événement de financement futur susceptible d’entraîner le remboursement des fonds de développement déboursés et l’exercice, par la DFC, de tout droit lié au financement, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.