Le concours Parlons carrières réunit plus de 10 000 élèves au pays

OTTAWA, Ontario, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parlons carrières a tenu son plus grand concours à ce jour, offrant à des milliers d’élèves au pays la possibilité d’explorer des parcours d’études postsecondaires et de carrière. Le concours d'automne s'est déroulé du 27 octobre au 5 décembre 2025 sur la plateforme ChatterHigh. Skills/Compétences Canada s'était associée à Parlons sciences, à NGen, à NAV CANADA, au Quantum Algorithms Institute et à ChatterHigh pour offrir aux élèves la possibilité d'explorer les carrières des métiers spécialisés et des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et de découvrir des centaines de métiers de la Classification nationale des professions (CNP).

« Attirer plus de 10 000 élèves dans l’ensemble du Canada marque une étape importante pour le concours Parlons carrières. Ce niveau de participation montre que les jeunes désirent vraiment explorer les carrières des métiers spécialisés et des technologies. Cela montre aussi l'impact réel du concours Parlons carrières dont le but est d’aider les élèves à découvrir des parcours professionnels spécialisés gratifiants, » a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Les élèves ont fait preuve d'un niveau d'engagement élevé lors de cette édition du concours Parlons carrières. Plus de 10 000 élèves, issus de 386 écoles, ont examiné des parcours postsecondaires et des possibilités d'emploi, soit 932 756 visites sur le site Web. En reconnaissance de leur participation, 374 élèves ont reçu une bourse allant de 100 à 500 dollars. Les participants ont amélioré leur connaissance de plus de 490 professions différentes de 9 % en moyenne entre le début et la fin de chaque concours. Le concours est conçu pour rendre l'exploration des carrières interactive et plus accessible aux élèves.

Depuis son lancement en 2020, le concours Parlons carrières connaît une croissance significative à l’échelle nationale. La participation est passée d'environ 6 000 élèves la première année à plus de 10 000 cette année, tandis que la participation des écoles est passée de 200 à 386 à l’échelle du pays. Le nombre de visites sur le site Web a plus que doublé au cours de cette même période, soit une augmentation de plus de 110 %, ce qui souligne la portée et l'influence croissantes du programme au Canada.

« Lorsque les élèves réfléchissent aux programmes ou aux professions qui pourraient les intéresser, ils sont souvent découragés à l'idée d’effectuer une recherche », a indiqué Lee Taal, directeur général et fondateur de ChatterHigh. « Le concours Parlons carrières décompose la tâche de la recherche de parcours et de ressources en petits modules, ce qui encourage les élèves à explorer activement les possibilités. »

Cette initiative aide les élèves à trouver des parcours d'études et de carrière qui correspondent à leurs intérêts grâce à des outils interactifs tels que la création d'un profil d'intérêts actualisé quotidiennement à l'aide d'un ensemble de 10 questions. La plateforme vise à réduire le stress qui est souvent inhérent à la planification de carrière en présentant l'exploration comme une expérience attirante et gratifiante.

« La plateforme ChatterHigh offre des possibilités fantastiques aux jeunes! En voyant des professionnels de divers secteurs, les élèves peuvent mieux évaluer ce qui est possible. La plupart du temps, les participants ne connaissent même pas la moitié des nouvelles possibilités. Ainsi, s'ils n’ont aucune connaissance sur quelque chose, comment peuvent-ils en rêver? », a déclaré Bonnie Schmidt, présidente, Parlons sciences.

Le prochain concours Parlons carrières aura lieu du 13 avril au 22 mai 2026. La participation est gratuite et ouverte à toutes les écoles canadiennes. Vous trouverez plus de détails et le formulaire d'inscription sur la page d'accueil de Parlons carrières.

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui compte des organismes partenaires dans chaque province et territoire, qui travaillent avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières gratifiantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

