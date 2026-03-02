Selskabsmeddelelse nr. 08/2026
AL Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
|2. marts 2026
Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i
AL Sydbank
AL Sydbank offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19
transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.
Der henvises til vedhæftede skema, hvor detaljerede informationer om
transaktionerne fremgår.
AL Sydbank A/S
