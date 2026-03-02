Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i AL Sydbank

Selskabsmeddelelse nr. 08/2026		Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa



Telefon +45 74 37 37 37



AL Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
al-sydbank.dk



2. marts 2026 


Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i
AL Sydbank

AL Sydbank offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19
transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.

Der henvises til vedhæftede skema, hvor detaljerede informationer om
transaktionerne fremgår.

Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

Mark Luscombe - DK
