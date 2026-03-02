



















Selskabsmeddelelse nr. 08/2026

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

al-sydbank.dk







2. marts 2026



Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i

AL Sydbank

AL Sydbank offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19

transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.

Der henvises til vedhæftede skema, hvor detaljerede informationer om

transaktionerne fremgår.



Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

