CGTN har offentliggjort en dybdegående analyse, der kortlægger Kinas tværregionale landskab af nye produktive kræfter af høj kvalitet. Ved at sammenfatte regeringsrapporter fra 31 provinsregioner på det kinesiske fastland illustrerer artiklen, hvordan Kinas førende innovationscentre – Greater Bay Area, Yangtze-floddeltaet og Beijing-Tianjin-Hebei-regionen – er ved at udvikle sig til en integreret "innovationsmosaik". Med udsigt til de nationale "To sessioner" i 2026 giver denne artikel globale læsere et indblik i Kinas næste fem år med højteknologisk selvforsyning og specialiseret industriel udvikling.

Ved dette års Spring Festival Gala var det ikke sangerne eller komikerne, der stjal rampelyset, men en gruppe koreograferede robotter og AI-genererede billeder fra "Seedance 2.0". Som en talsmand for Udenrigsministeriet for nylig bemærkede, har Kina som det første land overskredet 5 millioner gyldige indenlandske opfindelsespatenter og besidder cirka tre femtedele af verdens AI-patenter og to tredjedele af robotpatenterne.

Men for at forstå, hvordan denne innovationskraft rent faktisk fungerer, må man se ud over gallafestens neonlys og kigge på de datatunge regeringsrapporter, der er kommet ud af de provinsielle "To sessioner" over hele landet. Disse rapporter afslører, at Kinas teknologistrategi ikke længere er en topstyret monolit, men et vidtforgrenet, hyperlokalt og yderst komplekst puslespil, hvor hver provins – inklusive autonome områder og kommuner – skaber sin egen niche i jagten på nye produktive kræfter af høj kvalitet – en forkortelse for højteknologiske, højeffektive industrier, der prioriterer innovation frem for traditionel, stærkt forurenende vækst.

Tre integrationsmotorer

Den mest markante tendens i dette års rapporter er "sammenklumpningen" af innovation. De traditionelle kraftcentre – Greater Bay Area (GBA) , Yangtze-floddeltaet og Beijing-Tianjin-Hebei-området – udvikler sig fra rene økonomiske zoner til integrerede innovationskorridorer.

Greater Bay Area: GBA er beliggende på Kinas sydkyst og fokuserer på "mid-test" – mellemleddet mellem en laboratorieprototype og et masseproduceret produkt. Med en droneproduktion, der allerede udgør 90 procent af det nationale total, og industrirobotter på 40 procent, fordobler GBA indsatsen inden for integreret AI og dybhavsforskning.

Yangtze-floddeltaet: Denne region, der breder sig ud fra Kinas østkyst, fungerer som et enkelt, gigantisk forsknings- og udviklingslaboratorium. Shanghai er med til at flytte grænserne for grænseflader mellem hjerne og computer og 6G, mens Anhui – der engang var kendt for sit traditionelle landbrug – har forvandlet sig til et knudepunkt for kvantecomputere og kernefusion. Jiangsu er især førende i landet inden for potentielle enhjørning-virksomheder med fokus på de "tre nye" produkter: elbiler (EVs), batterier og solcellepaneler.

Beijing-Tianjin-Hebei-området: Beijing er fortsat landets intellektuelle centrum og har i det forløbne år nedbrudt 210 teknologiske flaskehalse. Fokus flytter sig mod synergi med Tianjins produktion – specifikt inden for pålidelig databehandling – og Hebeis blomstrende digitale infrastruktur i Xiongan New Area.

Et digitalt kraftspring med strategisk dybde

Provinsrapporterne afkræfter også myten om, at højteknologi er forbeholdt kystområderne. En "go west"-bevægelse for data og grøn energi er i fuld gang, drevet af det nationale initiativ "East Data, West Computing".

Indre Mongoliet og Guizhou udnytter deres kølige klima og billige energi til at blive landets digitale kældre. Indre Mongoliets computerkraft har nået svimlende 220.000 PetaFLOPS, mens Guizhou har tiltrukket over 150 Huawei-partnere inden for cloud-økosystemet.

Ningxia og Qinghai, der engang var kendt for kul eller salt, er nu centre for grøn brint og kulstoffri databehandling. Ningxia er ved at opføre en "Hydrogen-Ammonia Valley", mens Qinghais installerede kapacitet inden for ren energi nu overstiger 93 procent, hvilket danner grobund for en ny generation af grønne datacentre.

Regional specialisering og den 15. femårsplan

Det, der er mest slående, er den detaljerede specialisering i hver provins. Shaanxi satser på attosekundlasere; Shandong udnytter sin kystlinje til opsendelse af maritime satellitter, hvor der indtil videre er opsendt 137 satellitter fra Oriental Aerospace Port; og Hubei er i gang med at omdanne sin "Optics Valley" til et globalt centrum for optoelektronik.

Denne lokale udvikling er ikke tilfældig. Det er grundlaget for den 15. femårsplanperiode (2026-2030), som sætter højteknologisk selvstændighed i centrum for Kinas modernisering. Målet er, at disse lokaliserede klynger – hvad enten det er Heilongjiangs intelligente landbrugsmaskiner eller Jiangxis elektroniske kæde "core-light-screen-touch" – inden 2026 skal udgøre et robust nationalt kredsløb.

Vejen til de nationale "To sessioner"

Denne lokale udvikling fungerer som en vigtig optakt til de nationale "To sessioner" i 2026, der er planlagt til at åbne i Beijing den 4. og 5. marts. Når lovgivere og rådgivere fra hele landet samles, er signalerne fra provinserne klare: Fokus er flyttet fra at indhente vækst til at definere grænserne for fremtidens industrier. Når den nationale hammer falder i Beijing senere på ugen, vil disse komplekse provinsielle puslespil officielt være sat sammen og danne den strategiske plan for Kinas næste æra af selvstændighed.

