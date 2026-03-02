CGTN hat eine ausführliche Analyse veröffentlicht, die die regionenübergreifende Landschaft neuer hochwertiger Produktivkräfte in China aufzeigt. Durch die Auswertung der Arbeitsberichte der Regierungen von 31 Regionen auf Provinzebene auf dem chinesischen Festland zeigt der Artikel, wie sich Chinas wichtigste Innovationszentren – die Greater Bay Area, das Jangtse-Delta und die Region Beijing–Tianjin–Hebei – zu einem integrierten „Innovationsmosaik“ entwickeln. Mit Blick auf die nationalen „Zwei Sitzungen“ im Jahr 2026 bietet dieser Artikel einem globalen Publikum einen Einblick in Chinas kommende fünf Jahre der technologischen Selbstständigkeit und spezialisierten industriellen Entwicklung.

PEKING, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der diesjährigen Frühlingsfest-Gala standen nicht Sänger oder Comedians im Rampenlicht, sondern eine Gruppe choreografierter Roboter und KI-generierte Visualisierungen aus „Seedance 2.0“. Wie ein Sprecher des Außenministeriums kürzlich erklärte, ist China das erste Land, das die Marke von 5 Millionen gültigen inländischen Erfindungspatenten überschritten hat und etwa drei Fünftel der weltweiten KI-Patente sowie zwei Drittel der Patente im Bereich Robotik hält.

Um zu verstehen, wie diese Innovationsdynamik tatsächlich funktioniert, muss man jedoch über die Neonlichter der Gala hinausblicken und die datenintensiven Regierungsberichte betrachten, die aus den Zwei Sitzungen auf Provinzebene im ganzen Land hervorgegangen sind. Diese Berichte zeigen, dass Chinas Technologiestrategie kein monolithisches Top-down-Modell mehr ist, sondern ein weit verzweigtes, hyperlokales „Hardcore-Puzzle“, bei dem jede Provinz – einschließlich autonomer Gebiete und regierungsunmittelbarer Städte – ihre eigene Nische bei der Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte besetzt – ein Begriff für hochtechnologische, hocheffiziente Industrien, die Innovation gegenüber traditionellem, stark umweltbelastendem Wachstum priorisieren.

Drei Motoren der Integration

Der auffälligste Trend in den diesjährigen Berichten ist die „Ballung“ von Innovation. Die traditionellen Wirtschaftszentren – die Greater Bay Area (GBA), das Jangtse-Delta und der Beijing–Tianjin–Hebei-Cluster – entwickeln sich von reinen Wirtschaftszonen zu integrierten Innovationskorridoren.

Die Greater Bay Area: Die an der Südküste Chinas gelegene GBA konzentriert sich auf den „Mid-Test“ – die Brücke zwischen einem Laborprototyp und einem Massenmarktprodukt. Mit einem Anteil von bereits 90 Prozent an der nationalen Drohnenproduktion und 40 Prozent bei Industrierobotern verstärkt die GBA ihre Investitionen in verkörperte KI und Tiefseeexploration.

Das Jangtse-Delta: Diese Region an der Ostküste Chinas ist wie ein einziges riesiges Forschungs- und Entwicklungslabor. Shanghai treibt die Grenzen von Gehirn-Computer-Schnittstellen und 6G voran, während sich Anhui – einst geprägt von seiner traditionellen landwirtschaftlichen Ausrichtung – zu einem Zentrum für Quantencomputing und Kernfusion entwickelt hat. Jiangsu führt landesweit bei potenziellen Einhornunternehmen und konzentriert sich auf die „neuen drei“ Produkte – Elektrofahrzeuge, Akkumulatoren und Solarmodule.

Region Beijing–Tianjin–Hebei: Beijing bleibt das geistige Zentrum des Landes und hat im vergangenen Jahr 210 technologische Engpässe überwunden. Der Fokus verlagert sich zunehmend auf die Synergie mit Tianjins Fertigungssektor – insbesondere im Bereich des vertrauenswürdigen Computing – sowie auf Hebeis aufstrebende digitale Infrastruktur in der neuen Planstadt Xiong’an.

Digitaler Sprung in der strategischen Tiefe

Die Provinzberichte widerlegen auch den Mythos, dass Hightech ausschließlich an der Küste zu finden ist. Eine „Go West“-Bewegung für Daten und grüne Energie ist in vollem Gange, angetrieben von der nationalen Initiative „East Data, West Computing“.

Die Innere Mongolei und Guizhou nutzen ihr kühles Klima und ihre günstigen Energiekosten, um sich zu zentralen Standorten der digitalen Infrastruktur des Landes zu entwickeln. Die Rechenleistung der Inneren Mongolei hat beeindruckende 220.000 PetaFLOPS erreicht, während Guizhou mehr als 150 Partner aus dem Huawei-Cloud-Ökosystem angezogen hat.

Ningxia und Qinghai, einst bekannt für Kohle oder Salz, sind nun Zentren für grünen Wasserstoff und CO₂-neutrales Computing. Ningxia baut ein „Hydrogen-Ammonia Valley“, während die installierte Kapazität sauberer Energie in Qinghai inzwischen über 93 Prozent liegt und eine neue Generation grüner Rechenzentren antreibt.

Regionale Spezialisierung und 15. Fünfjahresplan

Besonders auffällig ist die feingliedrige Spezialisierung jeder Provinz. Shaanxi setzt auf Attosekundenlaser; Shandong nutzt seine Küste für maritime Satellitenstarts, wobei bislang 137 Satelliten vom Oriental Aerospace Port aus gestartet wurden; und Hubei entwickelt sein „Optics Valley“ zu einem globalen Zentrum für Optoelektronik.

Diese lokale Dynamik ist kein Zufall. Sie bildet die Grundlage für den 15. Fünfjahresplan (2026–2030), der eine hochrangige technologische Selbstständigkeit in den Mittelpunkt der Modernisierung Chinas stellt. Bis 2026 soll sichergestellt werden, dass diese lokalen Cluster – sei es die intelligente Landtechnik aus Heilongjiang oder die Elektronik-Kette „Core-Light-Screen-Touch“ aus Jiangxi – einen resilienten nationalen Kreislauf bilden.

Der Weg zu den nationalen Zwei Sitzungen

Diese lokale Dynamik ist die wichtige Einleitung zu den nationalen Zwei Sitzungen 2026, die am 4. und 5. März in Peking eröffnet werden sollen. Während sich Gesetzgeber und Berater aus dem ganzen Land versammeln, sind die Signale aus den Provinzen klar: Der Fokus hat sich vom Aufholwachstum hin zur Bestimmung der Grenzen zukünftiger Industrien verschoben. Wenn im Laufe dieser Woche in Peking der nationale Hammer fällt, werden diese provinziellen „Hardcore-Puzzles“ offiziell zusammengesetzt und den strategischen Bauplan für Chinas nächste Ära der Selbstständigkeit bilden.

