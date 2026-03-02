CGTN a publié une analyse approfondie cartographiant le paysage interrégional chinois des nouvelles forces productives de qualité. Cet article, qui synthétise des rapports de travail gouvernementaux provenant de 31 régions provinciales de Chine continentale, met en évidence la manière dont les principaux pôles d’innovation chinois (la région de la Grande Baie, le delta du Yangtsé et la région de Pékin-Tianjin-Hebei) convergent progressivement vers la constitution d’une « mosaïque d’innovation » intégrée. À l’approche des « deux sessions » nationales de 2026, cet article propose au public international un aperçu des perspectives de la Chine pour les cinq prochaines années en matière d’autonomie technologique et de développement industriel spécialisé.

PÉKIN, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors du gala du Nouvel An chinois de cette année, ce ne sont pas les chanteurs ni les comédiens qui ont attiré tous les regards, mais une troupe de robots dansant en parfaite synchronisation et des animations générées par l’IA grâce à « Seedance 2.0 ». Un représentant du ministère des Affaires étrangères a récemment souligné que la Chine était désormais le premier pays à avoir dépassé les 5 millions de brevets d’invention nationaux valides, détenant environ les trois cinquièmes des brevets mondiaux relatifs à l’IA et les deux tiers des brevets relatifs à la robotique.

Cependant, pour comprendre la façon dont cette dynamique d’innovation s’exprime réellement, il faut regarder plus loin que le spectacle du gala et se pencher sur les rapports gouvernementaux très détaillés publiés à l’issue des Deux sessions provinciales qui ont eu lieu dans tout le pays. Ces rapports révèlent que la stratégie technologique de la Chine n’est plus un modèle uniforme imposé par le pouvoir central, mais un vaste « puzzle » complexe et hyperlocalisé, où chaque province, y compris les régions autonomes et les municipalités, s’efforce de trouver sa propre niche dans la recherche de nouvelles forces productives de qualité, c’est-à-dire des industries de pointe à haut rendement qui privilégient l’innovation plutôt que la croissance traditionnelle, source de pollution importante.

Les trois piliers de l’intégration

La première tendance qui ressort des rapports de cette année est la « concentration » de l’innovation. Les pôles traditionnels (la région de la Grande Baie [GBA], le delta du Yangtsé et la région de Pékin-Tianjin-Hebei) ne sont plus de simples zones économiques, mais de véritables corridors d’innovation entièrement intégrés.

La région de la Grande Baie : située sur la côte sud de la Chine, la GBA se spécialise dans les « tests intermédiaires », c’est-à-dire la phase se trouvant entre le prototype de laboratoire et le produit destiné au marché de masse. Déjà à l’origine de 90 % des drones produits dans le pays et de 40 % des robots industriels, la GBA mise désormais sur l’IA embarquée et l’exploration en eaux profondes.

Le delta du Yangtsé : rayonnant depuis la côte orientale du pays, cette région fait office de gigantesque laboratoire de R&D. Shanghai repousse les frontières des interfaces neuronales directes et de la 6G, tandis que la province d’Anhui, autrefois réputée pour son agriculture traditionnelle, est devenue un centre stratégique pour l’informatique quantique et la fusion nucléaire. Le Jiangsu, notamment, est la région qui compte le plus grand nombre d’entreprises licornes potentielles du pays, principalement dans les secteurs des véhicules électriques, des batteries et des panneaux solaires : les « trois nouveaux » produits clés.

Région de Pékin-Tianjin-Hebei : Pékin reste le centre névralgique du pays, ayant réalisé l’an dernier 210 percées dans des domaines technologiques critiques. L’accent est désormais mis sur la synergie avec l’industrie manufacturière de Tianjin, en particulier dans le domaine de l’informatique de confiance, et sur l’infrastructure numérique en plein essor de la province du Hebei dans la nouvelle zone de Xiongan.

L’essor numérique des territoires intérieurs stratégiques

Les rapports provinciaux réfutent également le mythe selon lequel les technologies de pointe seraient l’apanage des régions côtières. La migration des données et des énergies vertes « vers l’ouest » prend de l’ampleur, portée par l’initiative nationale « Données à l’Est, informatique à l’Ouest ».

La Mongolie intérieure et le Guizhou mettent à profit leur climat frais et leur énergie bon marché pour devenir des centres numériques nationaux. La capacité de calcul de la Mongolie intérieure a atteint les 220 000 PétaFLOPS, un chiffre impressionnant, tandis que le Guizhou a attiré plus de 150 partenaires de l’écosystème cloud de Huawei.

Le Ningxia et le Qinghai, autrefois connus pour leurs ressources en charbon et en sel, sont désormais des pôles de l’hydrogène vert et l’informatique zéro carbone. Le Ningxia développe actuellement une « vallée de l’hydrogène et de l’ammoniac », tandis que 93 % des capacités énergétiques installées proviennent désormais de sources propres, alimentant une nouvelle génération de centres de données durables.

Spécialisation régionale et 15e plan quinquennal

Ce qui retient l’attention, c’est la spécialisation très pointue de chaque province. Le Shaanxi mise sur les lasers attosecondes ; le Shandong met à profit son littoral pour lancer des satellites maritimes, avec 137 satellites lancés à ce jour depuis le port spatial oriental ; et le Hubei transforme sa « vallée de l’optique » en un épicentre mondial de l’optoélectronique.

Cette effervescence locale n’est pas une coïncidence. Il s’agit des bases du 15e Plan quinquennal (2026–2030), qui place l’autonomie technologique de haut niveau au cœur de la modernisation du pays. L’objectif à l’horizon 2026 est de faire en sorte que ces pôles localisés, qu’il s’agisse des machines agricoles intelligentes du Heilongjiang ou des technologies électroniques « puces/optoélectroniques/écrans/tactiles » du Jiangxi, forment un circuit national intégré résilient.

La route vers les Deux sessions nationales

Cette dynamique régionale représente une phase préparatoire essentielle précédant les Deux sessions nationales de 2026, qui auront lieu à Pékin les 4 et 5 mars. Alors que les législateurs et les conseillers de tout le pays se réunissent, le message des provinces est clair : la priorité n’est plus au rattrapage économique, mais à l’exploration des frontières des industries futures. Lorsque le coup d’envoi officiel sera donné à Pékin en fin de semaine, les pièces provinciales du « puzzle » s’assembleront pour former le plan stratégique de la prochaine phase d’autonomie de la Chine.

