CGTN: 'פסיפס החדשנות': מיפוי כוחות הייצור האיכותיים החדשים של סין

CGTN פרסמה ניתוח מעמיק הממפה את הנוף הבין-אזורי של סין של כוחות ייצור איכותיים חדשים. על ידי סינתזה של דו"חות עבודה ממשלתיים מ-31 אזורים ברמה המחוזית ברחבי סין היבשתית, במאמר מומחש כיצד מרכזי החדשנות המובילים של סין - אזור המפרץ רבתי, דלתת נהר היאנגצה ואזור בייג'ינג-טיאנג'ין-הביי - מתפתחים ל"פסיפס חדשנות" משולב. עם "שני המושבים" הלאומיים של 2026 באופק, במאמר זה מוצע לקהל העולמי הצצה לחמש השנים הבאות של סין של הסתמכות עצמית בטכנולוגיה עילית ופיתוח תעשייתי מיוחד.

בייג'ינג, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- בגאלה של פסטיבל האביב השנה, את אור הזרקורים גנבו לא הזמרים או הקומיקאים, אלא להקת רובוטים מתוזמנים וויזואליים שנוצרה על ידי בינה מלאכותית מתוך "Seedance 2.0". כפי שציין לאחרונה דובר משרד החוץ, סין הפכה למדינה הראשונה שעברה את מספר 5 מיליון פטנטים תקפים על המצאות מקומיות, כשהיא מחזיקה בכשלוש חמישיות מהפטנטים העולמיים על בינה מלאכותית ושני שלישים מהפטנטים בתחום הרובוטיקה.

עם זאת, כדי להבין כיצד החיוניות החדשנית הזו מתפקדת בפועל, יש להסתכל מעבר לאורות הניאון של הגאלה אל תוך דו"חות העבודה הממשלתיים עתירי הנתונים שהופיעו בשני מושבים פרובינציאליים ברחבי המדינה. דו"חות אלה מגלים כי האסטרטגיה הטכנולוגית של סין אינה עוד מונולית מלמעלה למטה, אלא פאזל מקומי רחב ידיים ומקומי שבו כל פרובינציה - כולל אזורים אוטונומיים ורשויות מקומיות - חורצת לעצמה נישה במרדף אחר כוחות ייצור איכותיים חדשים - קיצור לתעשיות היי-טק ויעילות גבוהה, המעדיפות חדשנות על פני צמיחה מסורתית ומזהמת מאוד.

שלושה מנועי אינטגרציה

המגמה הבולטת ביותר בדו"חות השנה היא "התקבצות" של חדשנות. מעצמות הכוח המסורתיות - אזור המפרץ הגדול (GBA), דלתת נהר היאנגצה ואשכול בייג'ינג-טיאנג'ין-הביי - מתפתחות מאזורים כלכליים בלבד למסדרונות חדשנות משולבים.

אזור המפרץ הגדול: ה-GBA, היושב בחוף הדרומי של סין, מתמקד ב"מבחן הביניים" - הגשר בין אב טיפוס של מעבדה למוצר לשוק המוני. ייצור רחפנים כבר מהווה 90 אחוזים מסך הייצור הארצי ורובוטים תעשייתיים עומדים על 40 אחוזים, ה-GBA מכפיל את המאמץ בתחום הבינה המלאכותית המגולמת וחקר מעמקי הים.

דלתת נהר היאנגצה: אזור זה, המשתרע מחופה המזרחי של סין, מתנהג כמו מעבדת מחקר ופיתוח אחת עצומה. שנגחאי דוחפת את גבולות ממשקי המוח-מחשב וה-6G, בעוד שאנהוי – שהוגדרה בעבר על ידי שורשיה החקלאיים המסורתיים – הפכה למרכז למחשוב קוונטי ולהיתוך גרעיני. ג'יאנגסו, באופן בולט, מובילה את המדינה בחברות חד-קרן פוטנציאליות, תוך התמקדות ב"שלושת המוצרים החדשים" של רכבים חשמליים, סוללות ופאנלים סולאריים.

אזור בייג'ינג-טיאנג'ין-הביי: בייג'ינג נותרה קליפת המוח של האומה, לאחר ששברה 210 טכנולוגיות צווארי בקבוק בשנה שעברה. המיקוד עובר לסינרגיה עם הייצור של טיאנג'ין - במיוחד בתחום המחשוב האמין - והתשתית הדיגיטלית המתפתחת של חביי באזור שיונגאן החדש.

קפיצה דיגיטלית לעומק אסטרטגי

הדו"חות המחוזיים גם מפרכים את המיתוס לפיו היי-טק הוא בלעדי לחוף. תנועת "לכיוון מערב" למען נתונים ואנרגיה ירוקה נמצאת בעיצומה, בהובלת היוזמה הלאומית "נתונים מזרחיים, מחשוב מערבי".

מונגוליה הפנימית וגוויג'ואו ממנפות את האקלים הקריר והאנרגיה הזולה שלהן כדי להפוך למרתפים הדיגיטליים של המדינה. קנה המידה של כוח המחשוב של מונגוליה הפנימית הגיע ל-220,000 PetaFLOPS, בעוד שגוויג'ואו משכה למעלה מ-150 שותפים לאקוסיסטם ענן של Huawei.

נינגשיה וצ'ינגהאי, שנודעו בעבר בזכות פחם או מלח, הן כיום מרכזים למימן ירוק ומחשוב ללא פליטות פחמן. נינגשיה בונה "עמק מימן-אמוניה", בעוד שקיבולת האנרגיה הנקייה המותקנת בצ'ינגהאי עולה כעת על 93 אחוזים, מה שמניע דור חדש של מרכזי נתונים ירוקים.

התמחות אזורית ותוכנית החומש ה-15

מה שבולט הוא ההתמחות המפורטת של כל פרובינציה. שאאנשי מהמרת על לייזרים של אטו-שניות; שאנדונג מנצלת את קו החוף שלה לשיגור לוויינים ימיים, עם 137 לוויינים ששוגרו עד כה מנמל התעופה האוריינטלית; וחוביי הופכת את "עמק האופטיקה" שלה למרכז עולמי לאופטואלקטרוניקה.

תסיסה מקומית זו אינה מקרית. זוהי היסוד לתקופת תוכנית החומש ה-15 (2026-2030), אשר מציבה את העצמאות הטכנולוגית ברמה גבוהה בלב המודרניזציה של סין. עד שנת 2026, המטרה היא להבטיח שהאשכולות המקומיים הללו - בין אם מדובר במכונות החקלאות החכמות של היילונגג'יאנג או בשרשרת האלקטרונית "ליבה-אור-מסך-מגע" של ג'יאנגשי - יהוו מעגל לאומי עמיד.

הדרך לשני מושבים לאומיים

תסיסה מקומית זו משמשת כמבוא קריטי לשני המושבים הלאומיים לשנת 2026, שעתידים להיפתח בבייג'ינג ב-4 וב-5 במרץ. כאשר מחוקקים ויועצים מתאספים מכל רחבי המדינה, האותות מהפרובינציות ברורים: המוקד עבר מצמיחת השלמה להגדרת גבולות התעשיות העתידיות. עד שהפטיש הלאומי ייפול בבייג'ינג בהמשך השבוע, "הפאזלים הקשים" הפרובינציאליים הללו יינעלו רשמית יחד, ויצרו את התוכנית האסטרטגית לעידן הבא של הסתמכות עצמית של סין.

