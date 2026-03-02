CGTN: 'Mozaik inovasi': Memetakan kekuatan produktif berkualitas baru Tiongkok

CGTN telah merilis analisis mendalam yang memetakan lanskap lintas wilayah Tiongkok terkait kekuatan produktif berkualitas baru. Dengan menyintesis laporan kerja pemerintah dari 31 wilayah setingkat provinsi di daratan Tiongkok, artikel tersebut menggambarkan bagaimana pusat-pusat inovasi utama Tiongkok—Kawasan Teluk Raya, Delta Sungai Yangtze, dan kawasan Beijing-Tianjin-Hebei—berkembang menjadi sebuah "mozaik inovasi" yang terintegrasi. Menjelang sidang nasional "Dua Sesi" 2026 dalam waktu dekat, artikel ini menyajikan gambaran untuk audiens global tentang arah Tiongkok dalam lima tahun ke depan terkait kemandirian teknologi tinggi dan pengembangan industri khusus.

BEIJING, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada Gala Festival Musim Semi tahun ini, sorotan utama bukan tertuju pada para penyanyi atau komedian, melainkan pada sekelompok robot yang menampilkan koreografi sinkron serta karya visual buatan AI dari "Seedance 2.0". Seperti disampaikan baru-baru ini oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tiongkok telah menjadi negara pertama yang memiliki lebih dari 5 juta paten penemuan domestik yang masih aktif, yang menguasai sekitar tiga perlima paten AI dunia dan dua pertiga paten di bidang robotika.

Namun, untuk memahami bagaimana vitalitas inovasi ini benar-benar berjalan, kita tidak boleh hanya terpaku pada gemerlap lampu gala, melainkan perlu mencermati laporan kerja pemerintah yang memuat banyak data dari sidang Dua Sesi tingkat provinsi di seluruh negeri. Laporan-laporan ini mengungkap bahwa strategi teknologi Tiongkok kini bukan lagi struktur tunggal yang dikendalikan pusat, melainkan "susunan strategi kompleks" yang luas dan sangat berbasis lokal. Ini berarti, setiap provinsi—termasuk daerah otonom dan kotamadya—mengembangkan bidang unggulan masing-masing dalam upaya membangun kekuatan produktif berkualitas baru—sebutan ringkas bagi industri berteknologi tinggi dan berefisiensi tinggi yang mengutamakan inovasi dibandingkan model pertumbuhan tradisional yang berpolusi tinggi.

Tiga mesin integrasi

Tren yang paling mencolok dalam laporan tahun ini adalah "pengelompokan" inovasi. Kekuatan tradisional—Kawasan Teluk Raya (GBA), Delta Sungai Yangtze, dan klaster Beijing-Tianjin-Hebei—sedang berevolusi dari zona ekonomi semata menjadi koridor inovasi yang terintegrasi.

Kawasan Teluk Raya: Terletak di pesisir selatan Tiongkok, GBA berfokus pada tahap "uji coba skala menengah"—jembatan antara prototipe laboratorium dan produk untuk pasar massal. Dengan produksi drone yang telah menyumbang 90 persen dari total nasional dan robot industri sebesar 40 persen, GBA kini semakin mengintensifkan pengembangan AI berwujud serta eksplorasi laut dalam.

Delta Sungai Yangtze: Membentang dari pesisir timur Tiongkok, kawasan ini beroperasi seperti satu laboratorium litbang raksasa. Shanghai mendobrak batasan dalam pengembangan antarmuka otak-komputer dan teknologi 6G, sedangkan Anhui—yang dahulu bertumpu pada sektor pertanian tradisional—kini bertransformasi menjadi pusat komputasi kuantum dan fusi nuklir. Jiangsu, khususnya, memimpin di tingkat nasional dalam jumlah calon perusahaan unicorn, dengan berfokus pada "tiga produk baru", yakni kendaraan listrik (EV), baterai, dan panel surya.

Zona Beijing-Tianjin-Hebei: Beijing tetap menjadi otak negara ini, dengan berhasil mencatat terobosan pada 210 teknologi yang sebelumnya terhambat tahun lalu. Fokusnya kini bergeser ke sinergi dengan sektor manufaktur Tianjin—khususnya dalam komputasi tepercaya—serta infrastruktur digital Hebei yang berkembang pesat di Kawasan Baru Xiongan.

Kemajuan digital dengan kedalaman strategis

Laporan tingkat provinsi juga mematahkan anggapan bahwa teknologi tinggi hanya milik wilayah pesisir. Sebuah gerakan "ekspansi ke barat" untuk data dan energi hijau tengah digalakkan secara besar-besaran, didorong oleh inisiatif nasional "Data Timur, Komputasi Barat".

Mongolia Dalam dan Guizhou memanfaatkan iklimnya yang sejuk serta energi murah untuk menjadi basis infrastruktur digital negara ini. Skala daya komputasi Mongolia Dalam telah mencapai angka yang sangat besar, yakni 220.000 PetaFLOPS, sedangkan Guizhou telah menarik lebih dari 150 mitra ekosistem cloud Huawei.

Ningxia dan Qinghai, yang dahulu dikenal sebagai penghasil batu bara dan garam, kini menjadi pusat pengembangan hidrogen hijau dan komputasi nol karbon. Ningxia sedang membangun "Lembah Hidrogen-Amonia", sedangkan kapasitas terpasang energi bersih Qinghai kini telah melampaui 93 persen, yang mendorong lahirnya generasi baru pusat data hijau.

Spesialisasi regional dan Rencana Lima Tahun ke-15

Yang menonjol adalah spesialisasi mendetail di tiap provinsi. Shaanxi berfokus pada pengembangan laser attodetik; Shandong memanfaatkan garis pantainya untuk peluncuran satelit maritim, dengan 137 satelit yang telah diluncurkan sejauh ini dari Pelabuhan Dirgantara Oriental; dan Hubei tengah mengembangkan "Lembah Optik"-nya menjadi episenter global optoelektronika.

Geliat perubahan di tingkat lokal ini bukanlah suatu kebetulan. Ini merupakan landasan bagi periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), yang menempatkan kemandirian teknologi tingkat tinggi sebagai inti dalam modernisasi Tiongkok. Paling lambat pada tahun 2026, tujuannya adalah memastikan bahwa klaster-klaster terlokalisasi ini—baik itu mesin pertanian cerdas Heilongjiang maupun rantai elektronik terintegrasi "chip–cahaya–layar–panel sentuh" Jiangxi—membentuk suatu sirkuit nasional yang tangguh.

Jalan menuju sidang nasional Dua Sesi

Geliat perubahan di tingkat lokal ini menjadi pengantar krusial menuju sidang nasional Dua Sesi 2026, yang dijadwalkan dibuka di Beijing pada tanggal 4 dan 5 Maret. Saat anggota parlemen dan penasihat berkumpul dari seluruh penjuru negeri, sinyal dari berbagai provinsi semakin jelas: fokus telah bergeser dari pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalan menuju penentuan arah industri masa depan. Pada saat palu sidang nasional diketukkan di Beijing pada akhir pekan ini, "susunan strategi kompleks" di tingkat provinsi tersebut akan secara resmi disatukan, yang membentuk cetak biru strategis bagi era kemandirian Tiongkok berikutnya.

