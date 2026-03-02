CGTNは、中国の新質生産力の地域横断的分布を示す、詳細な分析を発表した。本記事は、中国本土31の省級行政区の政府活動報告をまとめることで、中国を代表するイノベーション拠点である粤港澳大湾区 (グレーターベイエリア)、長江デルタ、京津冀地域 (北京・天津・河北) が、統合された「イノベーションのモザイク」へとどのように進化しているかを明らかにしている。2026年の全国「両会」を控え、本記事は世界中の読者に、今後5年間の中国のハイテク自給自足と専門産業発展についての展望を伝える。

北京発, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年の春節聯歓晩会で注目を集めたのは、歌手やコメディアンではなく、「シーダンス2.0 (Seedance 2.0)」によるロボット群舞とAI生成ビジュアルだった。外務省報道官が最近指摘したように、中国は国内有効発明特許件数が500万件を突破した初の国となり、世界のAI特許の約5分の3、ロボット工学特許の3分の2を保有している。

しかし、この革新の活力が実際にどう機能しているかを理解するには、晩会のネオンの輝きを超えて、中国各地の省級両会で明らかになった、データ主体の政府活動報告に目を向ける必要がある。これらの報告書は、中国の技術戦略がもはやトップダウンの一元的なものではなく、自治区・直轄市を含めた各省が、従来の激しい汚染を伴う成長よりも、イノベーション優先のハイテク・高効率産業である「新質生産力」を追求し、それぞれ独自のニッチを切り開いている、広大かつ超ローカルな「ハードコアなジグソーパズル」であることを明らかにしている。

統合の3つの原動力

今年の報告書で最も顕著な傾向は、イノベーションの「集積」である。従来の強力なパワーハウスである粤港澳大湾区 (GBA)、長江デルタ、京津冀地域は、単なる経済圏から、統合されたイノベーション回廊へと進化している。

粤港澳大湾区 (GBA): 中国南岸に位置するGBAは、ラボラトリーのプロトタイプから量産製品への橋渡しである「中間試験」を主体としている。ドローン生産が国内総生産の90%、産業用ロボットが40%を占めるGBAは、具現化されたAIと深海探査に特に注力している。

長江デルタ地域: 中国東海岸から広がるこの地域は、単一の巨大研究開発拠点のように機能している。上海はブレイン・コンピュータ・インターフェースと6Gの最先端領域を推し進めており、かつて農業が基盤だった安徽省は量子コンピューティングと核融合の拠点へと変貌した。江蘇省は特に、ユニコーンとなる可能性のある企業数で全国トップとなっており、電気自動車・電池・太陽光パネルという「新三様」製品に注力している。

京津冀地域: 北京は依然として国家の頭脳中枢であり、昨年は210のボトルネック技術を突破した。焦点は、信頼できるコンピューティングに注目した天津における製造や、雄安新区 (Xiongan New Area) における河北省の急成長しているデジタルインフラとの連携へと移行している。

戦略的奥行きにおけるデジタルの飛躍

各省の報告書は、ハイテク産業が沿岸部に限定されるという通説を覆している。国家の「東数西算」構想に後押しされ、データとグリーンエネルギーの「西部進出」が本格化している。

内モンゴルと貴州は、涼しい気候と安価なエネルギーを活用し、中国のデジタル基盤として台頭している。内モンゴルのコンピューティング処理能力規模は驚異的な22万ペタフロップスに達し、貴州は150社以上のファーウェイ (Huawei) クラウドエコシステムパートナーを誘致した。

かつて石炭や塩で知られていた寧夏と青海は、今やグリーン水素とゼロカーボンコンピューティングの拠点となっている。寧夏は「水素・アンモニアバレー (Hydrogen-Ammonia Valley)」を建設中であり、青海のクリーンエネルギー設備容量は現在93%を超え、次世代のグリーンデータセンターを支えている。

地域特化と第15次5カ年計画

特に目立つのは、各省の細分化された専門性である。陝西省はアト秒レーザーに注力し、山東省は沿岸部を海上衛星打ち上げに活用し、東方航天港 (Oriental Aerospace Port) からこれまでに137基の衛星を打ち上げている。湖北省は「光谷 (Optics Valley)」を光電子工学の世界的な中心地へと変貌させている。

このような地方の発展は偶然ではなく、 第15次5カ年計画 (2026～2030年) の基盤であり、高度な技術的自立を中国における近代化の核心としている。2026年までに、黒竜江省のスマート農業機械から、江西省の「コア・ライト・スクリーン・タッチ」電子産業チェーンに至るまで、こうした地域クラスタがレジリエントな全国的サーキットを形成することを目指している。

全国両会への道

各地域のこのような活況は、3月4日・5日に北京で開幕する2026年全国両会に向けた重要な序章となっている。議員や顧問が全国から集う中、追いつき型成長から、未来産業のフロンティア定義へと焦点が移行しているという、各省からのメッセージは明確である。今週北京で両会が開始される頃には、これらの地方の「ハードコアなパズル」が正式に完成し、中国の自給自足における次の時代に向けた戦略的青写真が形成されるであろう。

詳細は、以下をクリックして参照されたい:

https://news.cgtn.com/news/2026-03-01/The-innovation-mosaic-Mapping-China-s-new-quality-productive-forces-1L9VhC4zuP6/p.html