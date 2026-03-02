CGTN: ‘혁신 모자이크’ — 중국의 신질 생산력 지도

CGTN은 중국 전역의 신질 생산력(新質生產力)을 지역 간 관점에서 분석한 심층 기사를 공개했다. 중국 본토 31개 성급 지역의 정부 업무보고를 종합 분석한 이번 기사는 광둥-홍콩-마카오 대만구, 장강삼각주, 베이징-톈진-허베이 지역 등 중국의 주요 혁신 허브가 어떻게 통합된 ‘혁신 모자이크’로 진화하고 있는지를 보여준다. 2026년 전국 양회(兩會)를 앞두고, 이번 기사는 향후 5년간 중국이 추진할 첨단 기술 자립과 전문화된 산업 발전 전략을 글로벌 독자들에게 조망할 수 있는 창을 제공한다.

베이징, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 올해 춘제 갈라에서는 가수나 코미디언이 아니라, ‘Seedance 2.0’의 안무 로봇 군단과 AI로 생성된 시각 효과가 가장 큰 주목을 받았다. 최근 중국 외교부 대변인이 밝힌 바에 따르면, 중국은 유효한 국내 발명 특허 500만 건을 돌파한 최초의 국가가 되었으며, 전 세계 AI 특허의 약 5분의 3, 로봇 관련 특허의 3분의 2를 보유하고 있다.

그러나 이러한 혁신 역동성이 실제로 어떻게 작동하는지를 이해하려면, 갈라의 화려한 조명을 넘어 전국 각지의 지방 양회(兩會)에서 발표된 데이터 중심의 정부 업무 보고서를 들여다볼 필요가 있다. 이 보고서들은 중국의 기술 전략이 더 이상 중앙 주도의 단일한 구조가 아니라는 점을 보여준다. 대신 각 성(省)과 자치구, 직할시가 저마다의 강점을 살려 ‘신질 생산력’(高품질·고효율·혁신 중심 산업을 의미하는 개념)을 육성하는, 확장된 고도의 분업 구조를 형성하고 있다. 이는 전통적이고 환경 오염을 동반한 성장 방식 대신 혁신을 우선하는 산업 발전 모델을 지향하는 전략을 뜻한다.

통합을 이끄는 세 개의 엔진

올해 보고서에서 가장 두드러진 흐름은 혁신의 ‘집적화(clumping)’다. 전통적인 핵심 지역인 광둥-홍콩-마카오 대만구(GBA), 장강삼각주, 베이징-톈진-허베이 클러스터는 단순한 경제권을 넘어 통합형 혁신 회랑으로 진화하고 있다.

광둥-홍콩-마카오 대만구(GBA): 중국 남부 연안에 위치한 GBA는 연구실의 시제품과 대중 시장용 제품을 연결하는 ‘중간 시험 단계(mid-test)’에 집중하고 있다. 이미 드론 생산이 전국 생산량의 90%, 산업용 로봇이 40%를 차지하는 이 지역은 체화형 AI(embodied AI)와 심해 탐사 분야에 대한 투자를 더욱 확대하고 있다.

장강삼각주: 중국 동부 연안에서 확장된 이 지역은 거대한 단일 R&D 연구소처럼 움직이고 있다. 상하이는 뇌-컴퓨터 인터페이스와 6G 기술의 최전선을 개척하고 있으며, 전통적으로 농업 중심지로 여겨졌던 안후이는 양자 컴퓨팅과 핵융합 연구의 허브로 탈바꿈했다. 특히 장쑤성은 전기차, 배터리, 태양광 패널로 대표되는 ‘신 3대 산업’에 집중하며 잠재적 유니콘 기업 수에서 전국 선두를 달리고 있다.

베이징-톈진-허베이 지역: 베이징은 여전히 중국 혁신의 ‘대뇌 피질’ 역할을 하며, 지난해에만 210건이 넘는 핵심 병목 기술을 돌파했다. 현재는 톈진의 제조 역량, 특히 신뢰 기반 컴퓨팅 분야와의 시너지를 강화하고 있으며, 허베이성 슝안 신구에서 급성장 중인 디지털 인프라와의 연계를 통해 통합 발전을 모색하고 있다.

전략적 심층 지대의 디지털 도약

각 성의 보고서는 첨단 기술이 연해 지역에만 국한된다는 통념도 깨고 있다. 국가 차원의 ‘동수서산(東數西算, East Data, West Computing)’ 전략에 힘입어, 데이터와 친환경 에너지 분야에서 ‘서부로의 이동’이 본격화되고 있다.

내몽골과 구이저우는 서늘한 기후와 저렴한 에너지를 활용해 중국의 ‘디지털 지하실’로 부상하고 있다. 내몽골의 컴퓨팅 파워 규모는 22만 페타플롭스(PetaFLOPS)에 달하며, 구이저우는 150개 이상의 화웨이 클라우드 생태계 파트너를 유치했다.

한때 석탄이나 소금 산업으로 알려졌던 닝샤와 칭하이도 이제는 친환경 수소와 탄소 제로 컴퓨팅의 거점으로 변모하고 있다. 닝샤는 ‘수소-암모니아 밸리(Hydrogen-Ammonia Valley)’를 구축 중이며, 칭하이는 청정에너지 설비 용량 비중이 93%를 넘어 새로운 세대의 친환경 데이터센터를 뒷받침하고 있다.

지역 특화와 제15차 5개년 계획

올해 보고서에서 두드러지는 또 다른 특징은 각 성(省)의 세분화된 특화 전략이다. 산시는 아토초(attosecond) 레이저 기술에 집중하고 있으며, 산둥은 해안선을 활용해 해상 위성 발사를 추진하고 있다. 지금까지 동방항천항(Oriental Aerospace Port)에서 137기의 위성이 발사됐다. 후베이는 ‘광곡(Optics Valley)’을 세계적 수준의 광전자 산업 중심지로 육성하고 있다.

이러한 지역 차원의 활발한 움직임은 우연이 아니다. 이는 2026~2030년을 아우르는 제15차 5개년 계획의 기반을 다지는 과정이다. 해당 계획은 고수준의 기술 자립을 중국 현대화 전략의 핵심에 두고 있다. 2026년까지 헤이룽장성의 스마트 농기계 산업, 장시성의 ‘코어-광-디스플레이-터치(core-light-screen-touch)’ 전자 산업 체인과 같은 지역 특화 클러스터들이 국가 차원의 탄탄한 산업 네트워크를 형성하는 것이 목표다.

전국 양회로 가는 길

이 같은 지역 차원의 활력은 3월 4일과 5일 베이징에서 개막하는 2026년 전국 양회(兩會)의 중요한 전조다. 전국 각지에서 모인 대표와 자문위원들이 한자리에 모이는 가운데, 각 성이 보내는 신호는 분명하다. 초점은 더 이상 추격 성장에 있지 않고, 미래 산업의 최전선을 정의하는 데 맞춰져 있다. 이번 주 후반 베이징에서 전국 차원의 의사봉이 울릴 때, 각 지역의 ‘하드코어 퍼즐’은 하나의 전략적 청사진으로 맞춰지며, 중국의 차세대 자립 전략을 구체화하게 될 것이다.

