CGTN: 'Mozek inovasi': Memetakan pemacu produktiviti baharu China

CGTN telah menerbitkan satu analisis mendalam yang memetakan landskap pemacu produktiviti berkualiti baharu China merentasi pelbagai wilayah. Dengan menggabungkan laporan kerja kerajaan daripada 31 bahagian peringkat wilayah di tanah besar China, artikel tersebut memperlihatkan bagaimana hab inovasi utama negara itu – Greater Bay Area, Delta Sungai Yangtze dan wilayah Beijing-Tianjin-Hebei – sedang berkembang menjadi sebuah “mozek inovasi” bersepadu. Menjelang "Two Sessions" kebangsaan China 2026, artikel ini memberi khalayak global gambaran menyeluruh tentang hala tuju lima tahun akan datang China dalam memperkukuh kemandirian teknologi tinggi serta pembangunan industri strategik.

BEIJING, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada Gala Festival Musim Bunga tahun ini, bukan penyanyi atau pelawak yang menjadi tumpuan utama, sebaliknya persembahan sekumpulan robot berkoordinasi dan visual janaan AI menerusi "Seedance 2.0". Seorang jurucakap Kementerian Luar Negeri China baru-baru ini menyatakan bahawa China kini merupakan negara pertama yang melepasi 5 juta paten ciptaan dalam negara yang masih sah, selain menguasai kira-kira tiga perlima paten AI global dan dua pertiga paten robotik.

Namun, untuk memahami mekanisme sebenar di sebalik daya inovasi ini, tumpuan perlu dialihkan daripada kemeriahan gala kepada laporan kerja kerajaan yang sarat dengan data hasil daripada "Two Sessions" wilayah di seluruh negara. Laporan-laporan ini menunjukkan bahawa strategi teknologi China bukan lagi sebuah pendekatan berpusat yang seragam, sebaliknya berkembang sebagai ekosistem tempatan yang saling berkait, di mana setiap wilayah – termasuk kawasan autonomi dan perbandaran – membangunkan kepakaran tersendiri dalam usaha memperkukuh pemacu produktiviti baharu, iaitu istilah ringkas bagi industri berteknologi tinggi dan berkecekapan tinggi yang mengutamakan inovasi berbanding model pertumbuhan tradisional yang mencemarkan alam sekitar.

Tiga Pemacu Integrasi

Trend paling menonjol dalam laporan tahun ini ialah "penumpuan" inovasi. Hab ekonomi utama tradisional – Greater Bay Area (GBA), Delta Sungai Yangtze dan kluster Beijing-Tianjin-Hebei – kini berkembang daripada sekadar zon ekonomi kepada koridor inovasi bersepadu.

Greater Bay Area: Terletak di pesisir selatan China, GBA menumpukan perhatian pada tahap “perantaraan” – iaitu menjadi penghubung kepada peralihan daripada prototaip makmal kepada produk pasaran besar. Dengan pengeluaran dron yang kini menyumbang 90 peratus daripada jumlah nasional dan robot industri sebanyak 40 peratus, GBA sedang mempergiatkan usaha dalam pembangunan sistem yang berintegrasi dengan teknologi AI serta penerokaan laut dalam.

Delta Sungai Yangtze: Berada di pesisir timur China, wilayah ini berfungsi seperti satu makmal R&D yang besar dan bersatu. Shanghai menerajui pembangunan antara muka otak-komputer (BCI) dan teknologi 6G, manakala Anhui – yang dahulunya terkenal dengan latar belakang pertanian tradisional – kini telah berubah menjadi hab pengkomputeran kuantum dan pelakuran nuklear. Jiangsu, khususnya, mendahului negara dari segi jumlah syarikat unikorn berpotensi, dengan tumpuan kepada "tiga produk baharu" iaitu EV, bateri dan panel solar.

Zon Beijing-Tianjin-Hebei: Beijing kekal sebagai pusat pemikiran dan inovasi negara, dengan kejayaan mengatasi lebih 210 teknologi yang sebelum ini menjadi kekangan utama pada tahun lalu. Tumpuan kini beralih kepada penyepaduan dengan sektor perkilangan Tianjin – khusus dalam pengkomputeran yang boleh dipercayai – serta infrastruktur digital Hebei yang sedang pesat berkembang di Xiongan New Area.

Lonjakan digital berasaskan kekuatan strategik

Laporan peringkat wilayah juga menafikan mitos bahawa teknologi tinggi hanya tertumpu di kawasan pantai. Satu pergerakan “ke barat” bagi data dan tenaga hijau kini sedang giat dilaksanakan, didorong oleh inisiatif nasional "East Data, West Computing".

Inner Mongolia dan Guizhou memanfaatkan iklim sejuk dan tenaga murah untuk menjadi pusat infrastruktur digital negara. Skala kuasa pengkomputeran Inner Mongolia telah mencapai 220,000 PetaFLOPS, manakala Guizhou telah menarik lebih 150 rakan kongsi ekosistem awan Huawei.

Ningxia dan Qinghai, yang dahulu terkenal dengan arang batu atau garam, kini menjadi hab bagi hidrogen hijau dan pengkomputeran berkarbon sifar. Ningxia sedang membangunkan “Hydrogen-Ammonia Valley”, manakala kapasiti terpasang tenaga bersih Qinghai kini melebihi 93 peratus, menyokong generasi baru pusat data hijau.

Pengkhususan wilayah dan Rancangan Lima Tahun yang ke-15

Perkara yang paling ketara ialah pengkhususan khusus di setiap wilayah. Shaanxi menumpukan usaha pada laser attosecond; Shandong memanfaatkan pesisirnya bagi pelancaran satelit maritim, dengan setakat ini 137 satelit telah dilancarkan dari Pelabuhan Angkasa Oriental; manakala Hubei menjadikan “Optics Valley” sebagai pusat global bagi optoelektronik.

Dinamika tempatan ini bukan berlaku secara kebetulan. Ini merupakan landasan bagi Tempoh Rancangan Lima Tahun ke-15 (2026–2030) yang meletakkan kemandirian teknologi bertaraf tinggi sebagai teras pemodenan China. Menjelang 2026, matlamatnya adalah memastikan kluster tempatan ini – sama ada mesin pertanian pintar Heilongjiang atau rangkaian elektronik “inti-cahaya-skrin-sentuh” Jiangxi – membentuk rangkaian nasional yang kukuh.

Perjalanan menuju "Two Sessions" kebangsaan

Dinamika tempatan ini berfungsi sebagai pendahulu penting kepada "Two Sessions" kebangsaan bagi tahun 2026, yang dijadualkan berlangsung di Beijing pada 4 dan 5 Mac. Ketika wakil rakyat dan penasihat berkumpul dari seluruh negara, isyarat daripada wilayah adalah jelas: fokus telah beralih daripada mengejar pertumbuhan kepada penentuan had industri masa depan. Menjelang penutupan rasmi persidangan nasional di Beijing minggu ini, wilayah-wilayah inovasi ini akan digabungkan secara rasmi, membentuk pelan strategik bagi era kemandirian China yang seterusnya.

