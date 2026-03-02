CGTN heeft een diepgaande analyse gepubliceerd waarin het transregionale landschap van nieuwe hoogwaardige productiekrachten in China in kaart wordt gebracht. Op basis van een synthese van overheidsrapporten van 31 provincies op het Chinese vasteland, illustreert het artikel hoe de belangrijkste innovatiehubs van China, namelijk de Greater Bay Area, de Rivierdelta van de Yangtze en de regio Peking-Tianjin-Hebei, zich ontwikkelen tot een geïntegreerde ‘innovatiemozaïek’. Met de nationale 'Twee Sessies' van 2026 in het verschiet, laat dit artikel het internationale publiek een glimp zien van hoe China de komende vijf jaar zelfvoorzienend wil worden op het gebied van hightech en de gespecialiseerde industrie van het land wil ontwikkelen.

PEKING, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tijdens het Spring Festival Gala van dit jaar werd de show niet gestolen door zangers of komieken, maar door een groep gechoreografeerde robots en AI-gegenereerde beelden van 'Seedance 2.0'. Zoals een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs opmerkte, is China het eerste land geworden dat de grens van 5 miljoen binnenlandse octrooien voor geldige uitvindingen heeft overschreden. Het land bezit ongeveer drie vijfde van alle AI-octrooien ter wereld en twee derde van alle octrooien op het gebied van robotica.

Maar om te begrijpen hoe deze innovatieve vitaliteit daadwerkelijk functioneert, moeten we verder kijken dan de neonlichten van het gala en ons verdiepen in de gegevensrijke overheidsrapporten die voortkomen uit de provinciale Twee Sessies in het hele land. Uit deze rapporten blijkt dat de Chinese technologiestrategie geen monolithisch top-downmodel meer is, maar een uitgestrekte, hyperlokale ‘hardcore puzzel’ waarin elke provincie, inclusief autonome gebieden en gemeenten, zijn eigen niche creëert in het streven naar nieuwe kwalitatieve productiekrachten. Met andere woorden: hightech, extreem efficiënte industrieën die innovatie boven traditionele, vervuilende groei stellen.

De drie drijfveren van integratie

De meest opvallende trend in de rapporten van dit jaar is de ‘clustering’ van innovatie. De Greater Bay Area (GBA), de Rivierdelta van de Yangtze en het Peking-Tianjin-Hebei-cluster, de drie traditionele grootmachten, evolueren van puur economische zones naar geïntegreerde innovatieve knooppunten.

De Greater Bay Area: De GBA, gelegen aan de zuidkust van China, richt zich op de ‘mid-test’, de brug tussen een laboratoriumprototype en een product voor de massamarkt. Met een drone-productie die al 90 procent van het nationale totaal uitmaakt en industriële robots die 40 procent vertegenwoordigen, zet de GBA nu extra in op geïntegreerde AI en diepzee-exploratie.

De Rivierdelta van de Yangtze: Deze regio, die zich uitstrekt vanaf de oostkust van China, gedraagt zich als één groot onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium. Shanghai verlegt de grenzen van hersen-computerinterfaces en 6G terwijl Anhui, dat ooit gekenmerkt werd door zijn traditionele agrarische wortels, in een centrum voor quantumcomputing en kernfusie is veranderd. In het land loopt Jiangsu met name voorop in potentiële unicorn-bedrijven, met een focus op de 'drie nieuwe' producten: elektrische voertuigen, batterijen en zonnepanelen.

Zone Peking-Tianjin-Hebei: Peking blijft het brein van het land en wist vorig jaar 210 technologische knelpunten op te lossen. De focus verschuift naar synergie met de productie in Tianjin, met name op het gebied van betrouwbare computertechnologie, en de snelgroeiende digitale infrastructuur in Hebei, in het nieuwe gebied Xiongan.

Digitale sprong voorwaarts in strategische diepgang

De provinciale rapporten ontkrachten ook de mythe dat hightech exclusief aan de kust te vinden is. Een ‘go west’-beweging voor data en groene energie is in volle gang, aangestuurd door het nationale initiatief ‘East Data, West Computing’.

Binnen-Mongolië en Guizhou maken gebruik van hun koele klimaat en goedkope energie om de digitale kelders van het land te worden. De rekenkracht van Binnen-Mongolië heeft een verbluffende 220.000 PetaFLOPS bereikt, terwijl Guizhou meer dan 150 Huawei-partners voor het cloud-ecosysteem heeft aangetrokken.

Ningxia en Qinghai, ooit bekend om hun steenkool of zout, zijn nu knooppunten voor groene waterstof en koolstofvrije computers. Ningxia bouwt een 'Hydrogen-Ammonia Valley', terwijl de geïnstalleerde capaciteit voor schone energie in Qinghai nu meer dan 93 procent bedraagt en een nieuwe generatie groene datacenters van energie voorziet.

Regionale specialisatie en het 15e vijfjarenplan

Wat opvalt, is de gedetailleerde specialisatie van elke provincie. Shaanxi zet in op attoseconde-lasers; Shandong gebruikt zijn kustlijn voor de lancering van maritieme satellieten, met tot nu toe 137 satellieten gelanceerd vanuit de Oriental Aerospace Port; en Hubei maakt van zijn 'Optics Valley' een wereldwijd epicentrum voor opto-elektronica.

Deze lokale ontwikkeling is geen toeval. Het vormt de basis voor het 15e vijfjarenplan (2026-2030), waarin technologische zelfredzaamheid op hoog niveau de basis vormt voor de modernisering van China. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze lokale clusters, of het nu gaat om de slimme landbouwmachines van Heilongjiang of de elektronische 'core-light-screen-touch'-keten van Jiangxi, tegen 2026 een veerkrachtig landelijk netwerk vormen.

De aanloop naar de nationale Twee Sessies

Deze lokale ontwikkelingen vormen de cruciale voorbereiding op de nationale Twee Sessies van 2026, die op 4 en 5 maart in Peking worden gehouden. Terwijl wetgevers en adviseurs uit het hele land bijeenkomen, zijn de signalen uit de provincies duidelijk: de focus is verschoven van inhaalgroei naar het definiëren van de grenzen van toekomstige industrieën. Tegen de tijd dat later deze week in Peking de nationale knoop wordt doorgehakt, zullen deze provinciale ‘hardcore puzzels’ officieel in elkaar worden gepast en zo de strategische blauwdruk vormen voor het volgende tijdperk van zelfredzaamheid in China.

