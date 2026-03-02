A CGTN divulgou uma análise aprofundada com o mapa do panorama inter-regional das novas forças produtivas de qualidade da China. Ao sintetizar relatórios de trabalho governamentais de províncias de 31 regiões da China continental, o artigo ilustra como os principais polos de inovação da China – a Grande Área da Baía, o Delta do Rio Yangtzé e a região de Pequim-Tianjin-Hebei – estão se transformando em um "mosaico de inovação" integrado. Com as "Duas Sessões" nacionais de 2026 no horizonte, este artigo oferece ao público global uma visão dos próximos cinco anos da China em termos de autossuficiência em alta tecnologia e desenvolvimento industrial especializado.

PEQUIM, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No Festival de Gala da Primavera deste ano, a atenção não ficou voltada para os cantores ou comediantes, e sim para a coreografia de um grupo de robôs e os visuais gerados pela IA da "Seedance 2.0". Como observou recentemente um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a China foi a primeira nação a ultrapassar 5 milhões de patentes de invenção válidas em todo o país, com aproximadamente três quintos das patentes de IA do mundo com dois terços delas sendo patentes de robótica.

No entanto, para entender como essa vitalidade inovadora funciona na prática, é preciso olhar além das luzes de néon do evento e analisar os relatórios governamentais repletos de dados, resultantes das Sessões Parlamentares Provinciais de todo o país. Esses relatórios revelam que a estratégia tecnológica da China deixou de ser um monolito verticalizado e passou a ser um "quebra-cabeça complexo" hiperlocal e expansivo, onde cada província – incluindo áreas autônomas e municípios – está criando seu próprio nicho na busca por novas forças produtivas de qualidade – uma estrutura resumida para indústrias de alta tecnologia e alta eficiência que priorizam a inovação em detrimento do crescimento tradicional e altamente poluente.

Três motores de integração

A tendência mais marcante nos relatórios deste ano é a "aglomeração" da inovação. Os tradicionais centros de desenvolvimento – a Grande Área da Baía (GBA), o Delta do Rio Yangtzé e o cluster Pequim-Tianjin-Hebei – estão evoluindo de meras zonas econômicas para corredores integrados de inovação.

A Grande Área da Baía: Localizada na costa sul da China, a GBA concentra-se no "teste intermediário" – a ponte entre um protótipo de laboratório e um produto para o mercado de produção em massa. Com a produção de drones já representando 90% do total nacional e os robôs industriais 40%, a Grande Baía está investindo ainda mais na inteligência artificial incorporada e na exploração de águas profundas.

O Delta do Rio Yangtzé: Estendendo-se a partir da costa leste da China, essa região está atuando como um laboratório único e gigantesco de P&D. Xangai está na vanguarda das interfaces cérebro-computador e de 6G, enquanto Anhui – antes definida por suas raízes agrícolas tradicionais – se transformou em um polo de computação quântica e fusão nuclear. Jiangsu, em particular, lidera o país em potencial de empresas unicórnio, com foco nos "três novos" produtos: veículos elétricos, baterias e painéis solares.

Zona Pequim-Tianjin-Hebei: Pequim continua sendo o núcleo cerebral da nação, tendo superado 210 gargalos tecnológicos no ano passado. O foco está se voltando para a sinergia com o setor manufatureiro de Tianjin – especificamente na área de computação confiável – e com a crescente infraestrutura digital de Hebei na Nova Área de Xiongan.

Salto digital da profundidade estratégica

Os relatórios provinciais também eliminam o mito de que a alta tecnologia só existe no litoral. Um movimento "rumo ao oeste" em busca de dados e energia verde está em pleno andamento, impulsionado pela iniciativa nacional "Dados do Leste, Computação do Oeste".

A Mongólia Interior e Guizhou estão aproveitando o clima frio e a energia barata para se tornarem os polos digitais do país. A capacidade computacional da Mongólia Interior atingiu a impressionante marca de 220.000 PetaFLOPS, enquanto Guizhou atraiu mais de 150 parceiros do ecossistema de nuvem da Huawei.

Ningxia e Qinghai, antes conhecidas pelo carvão ou pelo sal, são agora polos de hidrogênio verde e computação com emissão zero de carbono. Ningxia está construindo um "Vale do Hidrogênio e da Amônia", enquanto a capacidade instalada de energia limpa em Qinghai já ultrapassa 93%, impulsionando uma nova geração de data centers verdes.

Especialização regional e o 15º Plano Quinquenal

O que chama a atenção é a especialização granular de cada província. Shaanxi está apostando em lasers de attossegundo; Shandong está utilizando seu litoral para lançamentos de satélites marítimos, com 137 satélites lançados até o momento a partir do Porto Aeroespacial Oriental; e Hubei está transformando seu "Vale da Óptica" em um epicentro global de optoeletrônica.

Esse desenvolvimento local não é acidental. Ele é a base para o 15º Plano Quinquenal (2026-2030), que coloca a autossuficiência tecnológica de alto nível no centro da modernização da China. O objetivo até 2026 é garantir que esses clusters localizados – sejam eles as máquinas agrícolas inteligentes de Heilongjiang ou a cadeia eletrônica "núcleo-luz-tela-toque" de Jiangxi – formem um circuito nacional resiliente.

O caminho para as Duas Sessões nacionais

Esse desenvolvimento local serve como uma essencial introdução para as Duas Sessões Nacionais de 2026, em Pequim nos dias 4 e 5 de março. Com a reunião de legisladores e assessores de todo o país, os sinais vindos das províncias são claros: o foco mudou do crescimento para alcançar os demais para a definição das fronteiras das futuras indústrias. O evento deste fim de semana em Pequim reunirá oficialmente esses provinciais "quebra-cabeças complexos" estarão oficialmente alinhados em plano estratégico para a próxima era de autossuficiência da China.

