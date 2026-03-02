CGTN: ‘ภาพโมเสกแห่งนวัตกรรม’: การวางผังโครงสร้างพลังการผลิตคุณภาพใหม่ของจีน

CGTN ได้เผยแพร่การวิเคราะห์เชิงลึกที่แสดงผังภูมิทัศน์ข้ามภูมิภาคของพลังการผลิตคุณภาพใหม่ของจีน จากการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจาก 31 ภูมิภาคระดับมณฑลทั่วจีนแผ่นดินใหญ่ บทความนี้แสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางนวัตกรรมชั้นนำของจีน อันได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า, สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย กำลังวิวัฒนาการไปสู่ "ภาพโมเสกแห่งนวัตกรรม" ที่บูรณาการเข้าด้วยกัน ในขณะที่การประชุม "สองสภา" ระดับชาติปี 2026 กำลังจะมาถึง บทความนี้ได้เปิดหน้าต่างให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นภาพลักษณ์ของความพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะทางของจีนในอีกห้าปีข้างหน้า
ในงานกาล่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จุดสนใจไม่ได้อยู่ที่นักร้องหรือนักแสดงตลก แต่อยู่ที่กลุ่มหุ่นยนต์ที่เต้นตามการจัดวางท่าทางและภาพที่สร้างขึ้นโดย AI จาก "Seedance 2.0" ตามที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้ จีนได้กลายเป็นประเทศแรกที่มีสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศเกิน 5 ล้านฉบับ โดยถือครองสิทธิบัตร AI ประมาณสามในห้าของโลก และสองในสามของสิทธิบัตรด้านหุ่นยนต์
อย่างไรก็ตาม การจะเข้าใจว่าความมีชีวิตชีวาของนวัตกรรมนี้ดำเนินไปอย่างไรนั้น จำเป็นต้องมองข้ามแสงสีจากงานกาล่าและพิจารณาข้อมูลอันหนักแน่นในรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ออกมาจากการประชุมสองสภาระดับมณฑลทั่วประเทศ รายงานเหล่านี้เผยให้เห็นว่ายุทธศาสตร์เทคโนโลยีของจีนไม่ได้เป็นรูปแบบเอกภาพจากบนลงล่างอีกต่อไป แต่เป็น "จิ๊กซอว์สายแข็ง" ที่กระจายตัวและเน้นเฉพาะพื้นที่ โดยที่แต่ละมณฑล รวมถึงเขตปกครองตนเองและเทศบาลนคร ต่างกำลังสร้างจุดแข็งเฉพาะตัวในการขับเคลื่อนพลังการผลิตคุณภาพใหม่ ซึ่งเป็นคำย่อสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมีประสิทธิภาพสูงที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเหนือกว่าการเติบโตแบบดั้งเดิมที่ก่อมลพิษสูง
สามกลไกแห่งการบูรณาการ
แนวโน้มที่โดดเด่นที่สุดในรายงานปีนี้คือ "การรวมกลุ่ม" ของนวัตกรรม มหาอำนาจดั้งเดิม ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area, GBA), สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และกลุ่มปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย กำลังวิวัฒนาการจากเพียงแค่เขตเศรษฐกิจไปสู่ระเบียงนวัตกรรมที่บูรณาการเข้าด้วยกัน
เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า: ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของจีน GBA มุ่งเน้นไปที่การ "ทดสอบระยะกลาง" ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างต้นแบบในห้องปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดมวลชน ด้วยการผลิตโดรนที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของยอดรวมทั้งประเทศ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ร้อยละ 40 GBA กำลังเพิ่มการลงทุนในระบบ AI แบบฝังตัว และการสำรวจใต้ทะเลลึก
สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี: ขยายตัวจากชายฝั่งตะวันออกของจีน ภูมิภาคนี้กำลังดำเนินงานเสมือนเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่แห่งเดียว เซี่ยงไฮ้กำลังผลักดันพรมแดนส่วนต่อประสานเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์และ 6G ในขณะที่มณฑลอันฮุย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกกำหนดด้วยรากฐานทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ศูนย์กลางสำหรับการประมวลผลควอนตัมและนิวเคลียร์ฟิวชัน ที่น่าสังเกตคือ มณฑลเจียงซูเป็นผู้นำของประเทศในด้านจำนวนบริษัทที่มีศักยภาพระดับยูนิคอร์น โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ "สามสิ่งใหม่" ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), แบตเตอรี่ และแผงโซลาร์เซลล์
โซนปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย: ปักกิ่งยังคงเป็นส่วนสมองของประเทศ โดยสามารถทำลายเทคโนโลยีที่เป็นคอขวดได้ถึง 210 รายการในปีที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายกำลังเปลี่ยนไปสู่การประสานพลังกับการผลิตของเทียนจิน โดยเฉพาะในด้านการประมวลผลที่เชื่อถือได้ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กำลังเติบโตของเหอเป่ยในเขตใหม่ซงอัน
การก้าวกระโดดทางดิจิทัลของความลึกเชิงยุทธศาสตร์
รายงานระดับมณฑลยังช่วยลบล้างความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงถูกจำกัดอยู่เพียงแค่บริเวณชายฝั่งเท่านั้น ขบวนการ "มุ่งสู่ตะวันตก" สำหรับข้อมูลและพลังงานสะอาดกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยได้รับการขับเคลื่อนจากโครงการริเริ่มระดับชาติ "ข้อมูลตะวันออก ประมวลผลตะวันตก" (East Data, West Computing)
มองโกเลียในและกุ้ยโจวกำลังใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิอากาศที่เย็นและพลังงานราคาถูกเพื่อกลายเป็นฐานรากทางดิจิทัลของประเทศ ขนาดกำลังการประมวลผลของมองโกเลียในพุ่งสูงถึง 220,000 PetaFLOPS ในขณะที่กุ้ยโจวสามารถดึงดูดพันธมิตรในระบบนิเวศคลาวด์ของหัวเว่ยได้มากกว่า 150 ราย
หนิงเซี่ยและชิงไห่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งถ่านหินหรือเกลือ ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับไฮโดรเจนสีเขียวและการประมวลผลที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ หนิงเซี่ยกำลังสร้าง "หุบเขาไฮโดรเจน-แอมโมเนีย" ขณะที่กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานสะอาดของชิงไห่ในปัจจุบันเกินกว่าร้อยละ 93 ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูลสีเขียวรุ่นใหม่
ความเชี่ยวชาญเฉพาะภูมิภาคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15
สิ่งที่โดดเด่นคือความเชี่ยวชาญในระดับรายละเอียดของแต่ละมณฑล มณฑลส่านซีมุ่งเน้นที่เลเซอร์ระดับแอตโตวินาที มณฑลซานตงใช้ประโยชน์จากชายฝั่งสำหรับการปล่อยดาวเทียมทางทะเล โดยมีการปล่อยดาวเทียมไปแล้ว 137 ดวงจากท่าอวกาศตะวันออก และมณฑลหูเป่ยกำลังเปลี่ยน "หุบเขาออปติก" ให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ความเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นการวางรากฐานสำหรับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 (ปี 2026-2030) ซึ่งกำหนดให้ความพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีระดับสูงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความทันสมัยของจีน ภายในปี 2026 เป้าหมายคือการทำให้มั่นใจว่ากลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะของมณฑลเฮยหลงเจียง หรือห่วงโซ่อิเล็กทรอนิกส์ "แกน-แสง-หน้าจอ-สัมผัส" ของมณฑลเจียงซี จะรวมตัวกันเป็นวงจรระดับชาติที่มีความสามารถในการปรับตัวและเข้มแข็ง
เส้นทางสู่การประชุมสองสภาระดับชาติ
ความเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นนี้ทำหน้าที่เป็นบทนำที่สำคัญไปสู่การประชุมสองสภาระดับชาติปี 2026 ซึ่งมีกำหนดเปิดฉากขึ้นในกรุงปักกิ่งในวันที่ 4 และ 5 มีนาคม ในขณะที่ผู้ออกกฎหมายและที่ปรึกษาจากทั่วประเทศมารวมตัวกัน สัญญาณจากมณฑลต่าง ๆ นั้นชัดเจนว่า: จุดมุ่งหมายได้เปลี่ยนจากการเติบโตเพื่อไล่ตาม เป็นการกำหนดพรมแดนของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมื่อถึงเวลาที่การประชุมระดับชาติอนุมัติทุกอย่าง ณ กรุงปักกิ่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ "ปริศนาชิ้นสำคัญ" ระดับมณฑลเหล่านี้จะถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างเป็นพิมพ์เขียวเชิงยุทธศาสตร์สำหรับยุคแห่งความพึ่งพาตนเองในก้าวต่อไปของจีน
