COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2 mars 2026

KERING CRÉE DEUX NOUVEAUX PÔLES D’EXCELLENCE

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE LA CROISSANCE DE SES MAISONS

Kering annonce aujourd’hui une nouvelle organisation avec la création de deux pôles d’excellence – Industrie et Clients – pour optimiser l’efficacité opérationnelle du Groupe et soutenir la croissance durable de ses Maisons. Ces pôles s’intègrent dans la plateforme Groupe, conçue pour offrir aux Maisons un cadre unifié, des moyens accrus et des leviers puissants pour accélérer l’exécution de leurs stratégies. Les équipes concernées au sein des Maisons reporteront de manière fonctionnelle aux deux pôles d’excellence.

Le pôle Industrie renforce la structuration, l’excellence et l’efficience de l’appareil productif du Groupe et de ses Maisons en intégrant les achats, la production, la gestion de la chaîne logistique, la qualité ainsi que la recherche & développement.

Le pôle Client apporte expertise et solutions communes pour mettre en œuvre la stratégie du Groupe dans ce domaine, en étroite collaboration avec les Maisons. Ses missions couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur et des fonctions liées au Client : produit & prix, marketing, canaux de distribution, S&OP (sales & operations planning) et data.

Kering annonce au sein de ces deux pôles plusieurs nominations clés qui apportent de nouvelles expertises au Groupe.

Stéphane Noël est nommé Directeur Industriel Groupe à compter du 1er avril 2026. Il rejoindra le Comité Exécutif de Kering et reportera directement à Luca de Meo.

Dirigeant industriel reconnu, Stéphane Noël a trente ans d'expérience internationale dans la gestion d’appareils industriels complexes et à grande échelle, au service de la qualité et de l’excellence opérationnelle. Il a pour mission de structurer l’organisation industrielle du Groupe et de renforcer la performance de l'approvisionnement de l’amont à l’aval, tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de qualité, de conformité et de traçabilité, en étroite collaboration avec toutes les Maisons.

Carlo Mocci est nommé Directeur Client Groupe à compter du 4 mai 2026. Il rejoindra le Comité Exécutif de Kering et reportera directement à Luca de Meo.

Carlo Mocci apporte à Kering une expertise décisive en matière de transformation centrée sur le client, forgée au cours de plus de vingt ans de direction opérationnelle notamment dans le retail et au sein de plateformes tech BtoC. Il y a piloté des stratégies globales guidées par la data et profondément réinventé l’expérience client. Son arrivée permettra d’accélérer le déploiement de la stratégie Client du Groupe et des Maisons grâce à sa connaissance des marchés internationaux et sa maîtrise des modèles de croissance innovants.

Lui seront rattachés :

Fedele Usai, Directeur Marketing Groupe , dont la nomination est effective immédiatement. Bénéficiant d’une expérience de plus de vingt ans dans l'industrie du luxe, l'édition, les contenus multimédias et la communication, il est chargé de définir la stratégie marketing du Groupe et de soutenir les activités des Maisons dans les domaines liés à la marque, aux médias, au CRM ( Customer Relationship Management ) et aux expériences. Daniele Zito, Directeur Commercial Groupe , en charge de la stratégie de distribution, a été nommé en janvier 2026. Fort d’une riche expérience stratégique et opérationnelle dans l’industrie du luxe, Daniele est chargé de définir la stratégie commerciale du Groupe pour nos réseaux retail (incluant le e-commerce ) et wholesale en collaboration étroite avec chacune de nos Maisons

Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir des dirigeants reconnus dans leurs domaines d’expertise complémentaires, pour accélérer la transformation que nous avons engagée. Nos Maisons sont le cœur de Kering, et la plateforme Groupe est au service de leur croissance et de leur performance. Avec ces nouveaux pôles d’excellence, nous clarifions l’organisation, connectons les équipes et garantissons l’efficience à l’échelle du Groupe afin de donner à nos Maisons les moyens d'aller plus vite, plus loin. »

À propos de Stéphane Noël, Directeur Industriel de Kering

Stéphane Noël cumule 30 ans d’expérience internationale dans l’industrie, avec des responsabilités de direction en France, au Royaume-Uni, en Pologne et en Chine. Il débute sa carrière en 1996 chez Hutchinson, où il occupe diverses fonctions dans la qualité, la stratégie et la gestion d’usine, avant d’être nommé vice-président Asie. En 2012, il rejoint le fournisseur automobile OPmobility pour diriger la division Clean Energy Systems en Asie, puis à l’échelle mondiale. Il devient par la suite président-directeur général de la division Exterior & Lighting. En 2024, Stéphane Noël est nommé vice-président exécutif de la division Seating de FORVIA, où il supervise une organisation de 40 000 collaborateurs répartis dans 77 sites industriels et 9 centres de R&D répartis dans 20 pays. De nationalité française, Stéphane Noël est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en systèmes industriels de l'ISTIA (Institut des Sciences et Techniques de l'Ingénieur d'Angers).

À propos de Carlo Mocci, Directeur Client de Kering

Carlo Mocci dispose de plus de 20 ans d’expérience internationale dans le conseil, le retail et au sein de grandes plateformes tech BtoC. Il débute sa carrière en 2000 chez McKinsey & Company, où il accompagne de grandes marques grand public et des acteurs majeurs du retail en Europe et au Moyen-Orient, avant d’être nommé associé en 2010. En 2013, il rejoint Amazon Europe, où il conduit la transition vers un modèle panrégional intégré. À partir de 2016, il occupe plusieurs postes de direction générale dans les activités Santé et Beauté, puis pilote, à partir de 2018, l’activité de Livraison alimentaire d’Amazon en Europe et au Japon. En 2020, Carlo devient Chief Business Officer de Deliveroo, d’abord pour le Royaume-Uni et l’Irlande, avant d’élargir son périmètre à l’ensemble des catégories, fonctions consommateurs et produits. De nationalité italienne, il est diplômé du Politecnico di Milano, de l’École Centrale de Lyon et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.

À propos de Fedele Usai, Directeur Marketing de Kering

Fedele Usai possède 25 ans d'expérience dans l'industrie du luxe, l'édition, les contenus multimédias et la communication. Il a débuté sa carrière dans des agences de publicité, avant de prendre en 2002 les fonctions de directeur général de TBWA Italia. De 2006 à 2009, il a été directeur de la communication du groupe Fiat Auto avant de revenir chez TBWA Italia en tant que directeur général. En 2012, il a été nommé directeur général adjoint Condé Nast, où il a ensuite occupé la fonction de directeur général. Il a ensuite rejoint Dolce&Gabbana en 2021 en tant que directeur de la communication et du marketing, il est devenu directeur général adjoint du groupe en 2023. De nationalité italienne, Fedele Usai est diplômé de l’université Cattolica de Milan.

À propos de Daniele Zito, Directeur commercial de Kering, en charge de la stratégie de distribution du Groupe

Daniele apporte une riche expérience stratégique et opérationnelle acquise au cours de ses six années chez Bain Consulting et de ses neuf années chez Gucci, dont les cinq dernières en tant que président de Gucci Japon.

De nationalité italienne, Daniele est diplômé de l’Université Bocconi.

À propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

