Clermont-Ferrand, 2 mars 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Mise en œuvre d'une convention de gestion partielle de rachat d'actions

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN a sollicité l'assistance de trois Prestataires de Services d'Investissements pour les besoins de la mise en œuvre de son Programme de Rachat d'Actions tel qu'autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2025.

Selon les termes des Contrats dont le dernier a été signé le 26 février 2026, il est convenu entre les parties que les Prestataires de Services d'Investissements vendront à COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, qui s'oblige à les acquérir, entre le 03 mars 2026 et le 27 novembre 2026, une certaine quantité d'actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, dans la limite d’un montant de 750'000'000 euros (sept cent cinquante millions d’euros), à un cours moyen déterminé de manière objective et indépendante par le marché pendant toute la durée du Contrat, moins une décote garantie, et ne pouvant en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat fixé par l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2025 ou par la nouvelle résolution correspondante à approuver par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires à tenir le 22 mai 2026.

Les actions rachetées seront intégralement annulées.

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs







investor-relations@michelin.com







Guillaume Jullienne







guillaume.jullienne@michelin.com







Benjamin Marcus

benjamin.marcus@michelin.com







Nadia Ait-Mokhtar

nadia.ait-mokhtar@michelin.com















Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22







groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Actionnaires individuels



+33 (0) 4 73 32 23 05











Muriel Combris-Battut

muriel.combris-battut@michelin.com







Elisabete Antunes

elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe