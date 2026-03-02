Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions

composant le capital social au 28 février 2026

Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général

de l’Autorité des marchés financiers

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 2 mars 2026

Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques1 Nombre total de droits de vote nets2 28 février 2026 37 117 772 37 117 772 37 064 455

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 64

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Déduction faite des actions autodétenues

